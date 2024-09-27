Люди масово їдуть на коров'ячі ферми через заяву вчених: для чого вони це роблять

Жителі великих міст Великобританії почали навідуватися на ферми у передмісті, щоб побути біля корів. Фермери шоковані, але у всьому винні вчені, які зробили несподівану заяву.

Для чого британці їдуть на коров'ячі ферми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Нещодавно вчені зробили заяву, що нюхати коров'яче вим'я надзвичайно корисно для здоров'я. Людям, які живуть у містах, слід якомога частіше відвідувати ферми, щоб наразити себе на мегамікроби, які переважно зустрічаються на тваринах.

Як стверджує професор Вільям Куксон з Імперського коледжу Лондона, особливо добре для здоров'я нюхати телицю.

"Бути поруч з коровами - особливо корисно. Корови та інші тварини на фермі мають багато джерело різноманітних і корисних мікробів, які ми вдихаємо, коли знаходимося поруч з ними. А ще ми можемо підхопити їх на шкіру, торкаючись поверхонь навколо тварин на фермі", - каже вчений.

Дослідники навіть намагаються розробити смердючу формулу для худоби в надії, що це зможе допомогти вилікувати певні хвороби. Тоді люди зможуть отримати коров'ячі бактерії без відвідування ферми.

"Наступним кроком є визначення того, які мікроби необхідні, і пошук способів їх замінити, якщо вони відсутні, шляхом вдихання в небулайзері, що потенційно може лікувати певні захворювання", - пояснює професор Куксон.

Вчений також додав, що в останні роки люди стали одержимі чистотою і стали дедалі менше спілкуватися з різними тваринами. І саме це призвело до поганого здоров'я у багатьох людей.

Соціальні мережі переповнені блогерами, які розказують найефективніші способи боротьби з брудом в оселях. Але експерти вважають, що нам потрібно контактувати з бактеріями, щоб зміцнити нашу імунну систему.

Регулярне перебування поруч з коровами може зміцнити здоров'я (фото: Getty Images)

Лише регулярне перебування поруч з коровами означає, що ми будемо вдихати маленьких істот, які покращуватимуть наше тіло. А ще різноманітні дослідження показують, що раннє спілкування з сільськогосподарськими тваринами, навіть ще до народження, може захистити від астми та алергії.

Надмірна надія на медицину також шкодить нашому здоров'ю й може призвести до появи більш серйозних захворювань.

"Ми приймаємо багато антибіотиків, і тепер все стало більш стерильне, ніж було раніше. Ми не зовсім розуміємо чому, але якщо мікробіом незбалансований, то зазвичай є тривіальною інфекцією, яка викликає надмірну запальну реакцію, викликаючи напади астми або напади ХОЗЛ", - поділився професор Куксон.