Несподіване хобі довгожителів: чим займаються люди, які живуть до 100 років

Чим корисне садівництво для здоров'я

Ден Бюттнер є досвідченим дослідником рідкісних у світі "блакитних зон", де жителі мають у 10 разів більше шансів досягти 100 років. Він стверджує, що люди, які живуть найдовше, частіше займаються садівництвом, пов’язуючи це зі зменшенням стресу та збільшенням руху.

"Після 20 років вивчення людей, які живуть найдовше у світі, я можу сказати вам без жодного сумніву, що найкраща фізична активність - це садівництво. Тому що це діапазон рухів, рівень стресу знижується, ви відчуваєте покращення настрою. І оскільки ви посадили ці овочі та хочете бачити, як вони ростуть, це дає вам поштовх робити це щодня. Поливати, прополювати чи збирати врожай щодня", - додав експерт.

Фізіотерапевт Кіран Шерідан розповів, що під час роботи в саду можна спалити напрочуд багато калорій. Ви можете спалити близько 300 калорій лише за 45 хвилин садівництва.

Посадка в горщик рослин протягом години також може спалити 200-300 калорій. Це націлено на багато груп м’язів та через фізичні навантаження, такі як посадка, полив, навіть копання та підняття мішків з добривами.

Кіран пояснив, що садівництво залучає численні групи м’язів, у тому числі сідниці, живіт, спину, ноги і руки.

Необхідно спершу розтягнутися, щоб наростити сили перед садівництвом, а також щоб уникнути судом і перевтоми.

Здоров'я мозку та профілактика остеопорозу

Регулярне заняття садівництвом приносить багато користі здоров’ю мозку. Зокрема, воно є відмінним терапевтичним засобом для людей з деменцією.

Остеопороз - це стан, при якому кістки людини слабшають, втрачають масу та силу, внаслідок чого зазнають більшого ризику переломів. Час проведення в саду може знизити ризик розвитку цього стану.