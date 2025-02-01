Неожиданное хобби долгожителей: чем занимаются люди, живущие до 100 лет

Физические упражнения являются решающими для сохранения здоровья. Исследователь заявил, что люди, которые живут дольше всех, чаще занимаются садоводством. Это связывают с уменьшением стресса и увеличением движения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу 64-летнего американского исследователя Дэна Бюттнера.
Дэн Бюттнер является опытным исследователем редких в мире "голубых зон", где жители имеют в 10 раз больше шансов достичь 100 лет. Он утверждает, что люди, которые живут дольше всех, чаще занимаются садоводством, связывая это с уменьшением стресса и увеличением движения.
"После 20 лет изучения людей, которые живут дольше всех в мире, я могу сказать вам без всякого сомнения, что лучшая физическая активность - это садоводство. Потому что это диапазон движений, уровень стресса снижается, вы чувствуете улучшение настроения. И поскольку вы посадили эти овощи и хотите видеть, как они растут, это дает вам стимул делать это каждый день. Поливать, пропалывать или собирать урожай каждый день", - добавил эксперт.
Физиотерапевт Киран Шеридан рассказал, что во время работы в саду можно сжечь удивительно много калорий. Вы можете сжечь около 300 калорий всего за 45 минут садоводства.
Посадка в горшок растений в течение часа также может сжечь 200-300 калорий. Это нацелено на многие группы мышц и через физические нагрузки, такие как посадка, полив, даже копание и поднятие мешков с удобрениями.
Киран объяснил, что садоводство привлекает многочисленные группы мышц, в том числе ягодицы, живот, спину, ноги и руки.
Необходимо сперва растянуться, чтобы нарастить силы перед садоводством, а также, чтобы избежать судорог и переутомления.
Регулярное занятие садоводством приносит много пользы здоровью мозга. В частности, оно является отличным терапевтическим средством для людей с деменцией.
Остеопороз - это состояние, при котором кости человека ослабевают, теряют массу и силу, в результате чего подвергаются большему риску переломов. Время проведения в саду может снизить риск развития этого состояния.
@danbuettner Gardening is the ultimate longevity hack! It keeps you moving with low-intensity, full-range-of-motion activities like digging, bending, and carrying—plus, it’s a major stress reliever. After studying the world’s longest-lived people for 20 years, I can confidently say: the BEST physical activity is gardening. Why? Because it’s something you’ll keep doing. Plant your garden, care for it daily, and enjoy the reward of fresh veggies. And when it comes to longevity, if it’s not something you’ll do for a long time, forget about it. Garden today, and we’ll see you when you’re 100! #BlueZones #Longevity #gardeningforlife original sound - Dan Buettner
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