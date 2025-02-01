Неожиданное хобби долгожителей: чем занимаются люди, живущие до 100 лет

Чем полезно садоводство для здоровья

Дэн Бюттнер является опытным исследователем редких в мире "голубых зон", где жители имеют в 10 раз больше шансов достичь 100 лет. Он утверждает, что люди, которые живут дольше всех, чаще занимаются садоводством, связывая это с уменьшением стресса и увеличением движения.

"После 20 лет изучения людей, которые живут дольше всех в мире, я могу сказать вам без всякого сомнения, что лучшая физическая активность - это садоводство. Потому что это диапазон движений, уровень стресса снижается, вы чувствуете улучшение настроения. И поскольку вы посадили эти овощи и хотите видеть, как они растут, это дает вам стимул делать это каждый день. Поливать, пропалывать или собирать урожай каждый день", - добавил эксперт.

Физиотерапевт Киран Шеридан рассказал, что во время работы в саду можно сжечь удивительно много калорий. Вы можете сжечь около 300 калорий всего за 45 минут садоводства.

Посадка в горшок растений в течение часа также может сжечь 200-300 калорий. Это нацелено на многие группы мышц и через физические нагрузки, такие как посадка, полив, даже копание и поднятие мешков с удобрениями.

Киран объяснил, что садоводство привлекает многочисленные группы мышц, в том числе ягодицы, живот, спину, ноги и руки.

Необходимо сперва растянуться, чтобы нарастить силы перед садоводством, а также, чтобы избежать судорог и переутомления.

Здоровье мозга и профилактика остеопороза

Регулярное занятие садоводством приносит много пользы здоровью мозга. В частности, оно является отличным терапевтическим средством для людей с деменцией.

Остеопороз - это состояние, при котором кости человека ослабевают, теряют массу и силу, в результате чего подвергаются большему риску переломов. Время проведения в саду может снизить риск развития этого состояния.