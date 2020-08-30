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Люди деньги несут сами: мошенники придумали новую схему аферы

Автор: Анна Шиканова

Аферисты придумывают новые схемы мошенничества и на первый взгляд они внушают доверие

Мошенники в Украине регулярно придумывают различные способы, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Они предлагают им выгодные кредиты, очистить имя в списках должников, высокооплачиваемую работу за границей, продают несуществующие товары и многое другое.

Когда старые схемы перестают приносить результаты, аферисты начинают придумывать что-то новое. Недавно в Одессе украинцам начали предлагать инвестировать средства в иностранную компанию. Детали схемы аферы рассказали в издании Vesti.

Администраторы подставной компании предлагали украинцам вложить средства в перспективный бизнес и принимали деньги на криптовалютные и электронные кошельки. А после получения средств, просто блокировали пользователя и уходили от любой ответственности. Жертвами стали более 100 человек, а прибыль мошенников составила около 8 миллионов гривен. Основная аргументация мошенников – люди сами, добровольно, отдали им свои деньги.

Также не стоит доверять людям, которые обещают решить финансовые проблемы, убрать имя из списка коллекторов или закрыть быстро кредит.

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Анастасия взяла кредит в одном из финансовых учреждений и не погасила его вовремя. За несколько лет набежали проценты и девушке начали звонить и угрожать коллекторы. Она зарегистрировалась в группе должников и согласилась на предложение неизвестного мужчины "решить вопрос" с долгом за 1000 гривен.

"Я заплатила только 300 грн как предоплату, и договорились, что остальное отдам после того, как они мне пришлют скрин реестра должников, где меня уже не будет. Но в итоге я попала под пресс мошенников. Они меня шантажируют, требуют денег. На днях взломали мою страницу в Facebook, выложили якобы мои голые фото... Пытались взломать банковскую карточку", - рассказала Анастасия.

Эксперты отмечают, что мошенники могут прислать смс о том, что кредит закрыт, предоставить скан документов, но на самом деле это все обман. Также не стоит верить сообщениям, которые приходят в социальные сети с просьбой о деньгах от знакомых людей.

"Вам звонят на мобильный телефон, представляются сотрудником финансовой компании "Кредит касса" и говорят, что, мол, пришло подтверждение на кредит 10 тыс. грн. Вы отвечаете, что ничего не заказывали. Они говорят, если это так, если это ошибка, то нужно отказаться от кредита. Скидывают вам в СМС код, который потом просят назвать им. Эти цифры и буквы, которые есть в СМС, — это электронная подпись. А это значит, что кто-то на вас оформил кредит, и вы должник, даже не подозревая об этом", - рассказал детали еще об одной афере Александр Мирошниченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенник выманил у пенсионерки 40 тысяч гривен и сообщали детали новой схемы.

А также рассказывали о том, что аферисты придумали новый способ, как обмануть украинцев.

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