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Люди не будут платить: эксперт предрек коллапс в Украине из-за долгов за коммуналку

Автор: Владимир Костырин

В Украине сняли мораторий на отключение от коммунальных услуг должников, который действовал ранее на период карантина, и теперь ограничения останутся работать только в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. При этом в стране за год задолженность населения за коммуналку выросла почти вдвое.

Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Апостроф TV".

Эксперт ввиду такой ситуации отмечает риск продолжения тенденции к накапливанию долгов, что может привести к коллапсу.

Также он обратил внимание, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине продолжают расти, и гражданам становится сложнее вовремя оплачивать приходящие платежки.

"Люди не будут платить, будет расти задолженность. Это будет коллапс", - говорит Попенко.

По его словам, и сейчас наблюдается сложная ситуация с оплатой за ЖКУ. Так, после увеличения тарифов на газ и отопление с 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021-го, задолженность потребителей за коммуналку за несколько месяцев увеличилась на 25,6 миллиарда гривен.

"При том до этого долги за коммунальные услуги росли на 5 миллиардов в год. А здесь за четыре месяца они выросли на 25 миллиардов", - подчеркивает Попенко.

Впрочем, в летние месяцы украинцы смогли погасить задолженности на сумму примерно 10-12 миллиардов гривен, но это не оказало существенного влияния на ситуацию.

"Половина из этих долгов осталась. То есть фактически задолженность за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом возросла почти вдвое", - резюмировал эксперт.

Напомним, по данным Госстата Украины, долги населения за коммунальные услуги по состоянию на конец июня 2021 года составили 70,6 миллиарда гривен.

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