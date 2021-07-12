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Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 млрд гривен

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 14:51
Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 млрд гривен Фото: украинцы сокращают долги за коммуналку после окончания отопительного сезона  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за май 2021 года сократилась на 5,5 млрд гривен. По состоянию на конец марта 2021 года долги составили 68,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 мая долги украинцев составили:

  • За поставку и распределение природного газа - 26,0 млрд гривен,
  • За поставку тепловой энергии и горячей воды - 22,7 млрд гривен,
  • За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,3 млрд гривен,
  • За управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен,
  • За обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,
  • За поставку и распределение электрической энергии - 7,3 млрд гривен.

Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 млрд гривен

Напомним, согласно прогнозу правительства, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

В то же время большинство (57%) опрошенных украинцев поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, олигархов.

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Государственная служба статистики ЖКХ коммунальные платежи
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