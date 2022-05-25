Люди боятся: врач развенчал один из мифов про кофе и алкоголь

Люди с паническими атаками тоже могут употреблять кофе и алкоголь, вопреки мифам и запретам.
Об этом рассказал врач-невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.
При употреблении кофе действительно может усилиться сердцебиение и пациенты знают, что при этом может повышать давление, сердцебиение и сразу когда уже употребляют чувствующие ускорение сердцебиения, хотя еще кофеин даже не попал в кровь, у них возникает тревога, а вследствие этого сердцебиения которого ждали от кофе. Но здесь больше срабатывает самовнушение, чем реальное повышение сердцебиения и артериального давления.
Все пациенты с паническими атаками всегда пытаются контролировать свое тело, постоянно прислушиваются к своим ощущениям, и знают, что когда люди употребляют алкоголь – то не совсем могут себя контролировать, потому и боятся.
Бытует мнение, что коньяк (алкоголь) поднимает артериальное давление, поэтому эти люди боятся также употреблять спиртное.
"Знают, что иногда на фоне панических атак у них давление немного повышается. То есть снова включается фактор самовнушения. Не призываю употреблять алкоголь, но самую паническую атаку он не вызывает! Все зависит от вашего отношения к этому, "как вы себя уже накрутили".Но помните, что мера должна быть во всем! Потребляйте умеренно! " - предупредил врач.
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