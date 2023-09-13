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"Людей викидають на вулицю". Як росіяни в Маріуполі обманюють мешканців із житлом

Фото: Маріуполь окуповано росіянами (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У нових будинках, які Росія будує в Маріуполі, квартири не віддають людям, що втратили житло, а виставляють на продаж.

Про те, як працює схема, розповів у Facebook журналіст Денис Казанський.

Як працює схема з житлом у Маріуполі

Так, розбитий обстрілами будинок зносять. На його місці будують новий. А колишнім мешканцям оголошують, що формально це вже не їхній будинок, а інший. Тому й квартири їм не належать. Здебільшого таке практикується у центрі міста.

"Там найкращі ділянки "російські визволителі" залишили для себе. Корінних мешканців звідти викидають, залишки їхніх будинків знищують і будують замість них квартири в іпотеку. Для росіян", - зазначає Казанський.

За словами журналіста, у багатьох маріупольців документів на квартири немає, вони згоріли, тож і довести право власності вони не можуть.

А тим, у кого крім квартир, що згоріли, була ще якась нерухомість, просто відмовляють у компенсаціях на тій підставі, що є інше житло і його вистачить.

Така ситуація, наприклад, із будинком на вулиці Нахімова 82.

"Раніше там стояла "сталінка", яку російська армія розбомбила та спалила. Тепер на її місці будують житловий комплекс, квартири в якому продають за гроші. А мешканців "сталінки" просто викинули на вулицю. Ситуація настільки дика, що про неї навіть зняв сюжет" місцевого телеканалу", - резюмував журналіст.

У Маріуполі людей обманюють із квартирами (facebook.com/den.kazansky)

Що думають українці з цього приводу

Зазначимо, що у коментарях до посту написали люди, які мешкали у цих будинках.

  • О, мій будинок.
  • Я чула від дівчини з Маріуполя, що ці нові будинки стоять порожніми і маріупільці не хочуть туди заселятися. Неофіційно окупанти людям кажуть, що якщо доведеться відступати, то все, що збудували вони українцям не залишать, а підірвуть, тому люди бояться і живуть по вцілілих квартирах родичів, чи знайомих.
  • Так а "русскій мір" іншим і не буває…
  • У Маріку в подруги згоріла повністю квартира, з дуже коштовним ремонтом і начинкою. Весь будинок був такий. Його знесли. А так як на неї був оформлений будинок, да живуть батьки, то їй ніяка квартира чи компенсація не надається. Ох і молодці рашисти!!!
  • Ви так пишете: "не віддають людям...", ніби хтось притомний міг подумати, що віддадуть.

До речі, зіркова китаянка, яка співала "Катюшу" у Маріуполі, назвала українців нацистами.

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Маріупольдімросіяни