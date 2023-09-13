"Людей выбрасывают на улицу". Как россияне в Мариуполе обманывают жителей с жильем

Как работает схема с жильем в Мариуполе

Так, разбитый обстрелами дом сносят. На его месте строят новый. А бывшим жителям объявляют, что формально это уже не их дом, а другой. Потому и квартиры им в нем не принадлежат. В основном такое практикуется в центре города.

"Там лучшие участки "русские освободители" оставили для себя. Коренных жителей оттуда выбрасывают, остатки их домов уничтожают и строят вместо них квартиры в ипотеку. Для россиян", - отмечает Казанский.

По словам журналиста, у многих мариупольцев документов на квартиры нет, они сгорели, так что и доказать право собственности они не могут.

А тем, у кого кроме сгоревших квартир была еще какая-то недвижимость, просто отказывают в компенсациях на том основании, что есть другое жилье и его хватит.

Такая ситуация, например, с домом на улице Нахимова 82.

"Раньше там стояла "сталинка", которую российская армия разбомбила и сожгла. Теперь на ее месте строят жилищный комплекс, квартиры в котором продают за деньги. А жителей "сталинки" просто выбросили на улицу. Ситуация настолько дикая, что о ней даже снял сюжет местного телеканала", - резюмировал журналист.

В Мариуполе людей обманывают с квартирами (facebook.com/den.kazansky)

Что думают украинцы по этому поводу

Отметим, что в комментариях к посту написали люди, которые жили в этих домах.