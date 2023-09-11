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Китайська співачка, яка незаконно відвідувала Маріуполь, назвала українців нацистами (відео)

Маріуполь, Понеділок 11 вересня 2023 15:57
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Китайська співачка, яка незаконно відвідувала Маріуполь, назвала українців нацистами (відео) Китайська співачка, яка підтримала росіян, шокувала новою заявою (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Китайська оперна співачка Ван-Фан, яка нещодавно незаконно відвідала окупований Маріуполь, оскандалилася заявою про те, що "українські нацисти" вбивали дітей.

Відео з її заявою поширюють у каналах Telegram.

Що заявила скандальна співачка

"Я не тільки співачка, я ще й мама двох дітей. Тому коли я побачила у репортажах ЗМІ, як українські нацисти вбивають дітей, це викликало в мені шквал гнівних емоцій. Я весь час хотіла приїхати на Донбас, подивитись, як там живуть люди і діти. Сподіваюсь, що зможу для них щось зробити", - заявила співачка.

Також вона додала, що знала, що на Донбасі є меморіал загиблим дітей і вона хотіла там побувати.

"Полонених українських нацистів доставили у цей музей, щоб показати їм "наслідки" їхніх діянь. Я теж хотіла там побувати. Я мама, для мене це дуже важливо", - додала Ван-Фан.

Зазначимо, що у 2013 році вона потрапила до десятки найпопулярніших співаків у Китаї.

Що відомо про незаконний китайський тур по Донбасу

Минулого тижня в українському МЗС заявили, що росіяни привезли китайських блогерів у Маріуполь. Тоді у мережі почали поширювати відео, на якому оперна співачка Ван-Фай на руїнах Драмтеатру виконує російську пісню "Катюша".

Усі вони незаконно перетнули кордони України, тому наші дипломати вимагають пояснень від китайської сторони щодо мети перебування їхніх громадян на Донбасі.

Також у нашому Міністерстві планують видати заборону на в'їзд в Україну для всіх цих китайських блогерів та співаків, які відвідали Маріуполь.

Разом із тим окупаційна влада Криму мріє про розвиток співпраці із Китаєм у сфері туризму. Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов очікує, що китайські туристи приїжджатимуть, щоб побачити півострів.

Раніше ми писали про те, що російська зірка, родом з України, приїхав на шабаш окупантів.

Читайте також про те, що росіяни знищили унікальну мозаїку в Маріуполі.

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Маріуполь пропагандист