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Людей мало і заклади не відкрились: у мережі показали нові фото пляжів у Криму

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Крим , П'ятниця 23 червня 2023 10:30
Людей мало і заклади не відкрились: у мережі показали нові фото пляжів у Криму Як зараз виглядає Коктебель та Феодосія (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Криму показали порожні пляжі. Зокрема, у Феодосії та Коктебелі попри сонячну літню погоду та тепле море, людей майже немає.

Фото опублікували у Telegram-каналі "Крымский ветер".

Так, знімки зроблені 22 червня. На них можна побачити порожні пляжі Коктебелю, на яких зовсім немає відпочивальників.

"Курортний Коктебель практично порожній. Погода чудова, море тепле, але відпочивальників немає", - йдеться у повідомленні..

Людей мало і заклади не відкрились: у мережі показали нові фото пляжів у КримуЛюдей мало і заклади не відкрились: у мережі показали нові фото пляжів у КримуЯк зараз виглядає Коктебель (t.me/Crimeanwind)

Також користувачі звернули увагу, що навіси на пляжі в Коктебелі - синьо-жовті, а рушник на лежаку - в кольорах американського прапора.

Людей мало і заклади не відкрились: у мережі показали нові фото пляжів у КримуКоктебель (t.me/Crimeanwind)

На відео з Феодосії також показали порожній пляж. Автор відео скаржиться, що "людей зовсім мало", а прибережні розважальні заклади досі не відкрилися:

"Пляж, клуб "117" називається, у Феодосії. Народу нікого практично. Підприємці поки, я так розумію, не відкриваються і не готуються. Мабуть, до початку липня будуть усе готувати. Людей зовсім мало. Вода чудова, 22-23 градуси, сонячно, легкий вітерець, бриз, загалом супер, Крим на вас чекає", - сказав чоловік.

Раніше ми повідомляли, що біля берегів тимчасово окупованого Криму стався землетрус.

Також ми писали, яким буде статус Криму після деокупації.

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Коктебель пляжі Крым Феодосия