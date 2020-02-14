Любов'ю треба займатися кожен день: Винник зробив зізнання у День закоханих

Олег Винник зробив зізнання на День святого Валентина (Колаж РБК-Україна)

Олег Винник розповіл, яке значення в його житті має любов

Олег Винник зізнався, що День всіх закоханих він планує провести на роботі. Український виконавець розповів, яке значення в його житті має День святого Валентина.

Олег Винник ретельно приховує від громадськості своє особисте життя і зберігає в таємниці ім'я своєї коханої. Хоча шанувальниці вже давно підозрюють, що дамою серця Винника є бек-вокалістка Таюне. Співак не підтверджує ці чутки та не спростовує. Він вважає, що для прояву справжньої любові не потрібен якийсь особливий привід або дата.

"Свято для улюблених можна влаштувати в будь-який день. Не потрібно чекати Нового року, Валентина чи 8 березня, щоб порадувати дорогої людини. Подарунки потрібно робити кожен день. Я не кажу про дорогі машини або діаманти. Важливіше порадувати щирою посмішкою, турботою і любов'ю. Для цього не потрібно чекати свята. Займатися любов'ю потрібно кожен день. Якщо будемо робити тільки на День святого Валентина, то гріш нам ціна! Любов – це і є свято", - сказав співак у коментарі для видання "Факти".

Він додав, що найголовніше в стосунках між чоловіком і жінкою – це дарувати один одному позитивні емоції.

"Більшого нам і не потрібно. Є речі, які означають більше, ніж матеріальні цінності. Емоції – це те, що залишається на все життя. Всі ми підемо з життя колись з тим, з чим прийшли", - зазначив співак.