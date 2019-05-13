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Коханка Путіна народила двійню: усі подробиці

STYLERЖиття    13.05.2019 - 08:58
Коханка Путіна народила двійню: усі подробиці
Коханка Путіна Кабаєва народила двійню (колаж РБК-Україна)

Аліна Кабаєва народжувала у віп-палаті під охороною

Коханка президента РФ Володимира Путіна Аліна Кабаєва народила двійню в Москві. Про це пишуть росЗМІ.

Колишня гімнастка стала мамою 7 травня, проте відомо про це стало тільки зараз. Представники Кабаєвої поки не коментують подію. Проте інсайдери повідомляють, що вона народжувала в центрі акушерства і гінекології імені Кулакова у Москві. Для коханки Путіна була виділена віп-палата на четвертому поверсі, інших породіль переселили в інші відділення.

Тілоохоронці, що чергували біля палати, не підпускали до неї сторонніх. Також відомо, що їжу для спортсменки возили з елітних ресторанів, розташованих поблизу. Само собою, пологи у Кабаєвої приймали найкращі медики центру.

Представники Кабаєвої відмовилися давати які-небудь коментарі.

"Ми не коментуємо чутки", - відповіла одна з помічниць спортсменки.

Коханка Путіна народила двійню: усі подробиці

Коханка Путіна Кабаєва народила двійню (колаж РБК-Україна)

Як відомо, Аліна Кабаєва тримає в строгому секреті своє особисте життя. Журналісти часто обговорюють наявність дітей у коханки Путіна. Але сама вона не тільки не підтверджує інформацію, але і періодично заперечує наявність дітей.

За чутками, у Аліни Кабаєвої є два сини, що народилися у 2008 і 2015 роках. Зазначимо, що спортсменка веде приховане життя і рідко з'являється на світських заходах.

Нагадаємо, нещодавно Путін епічно зганьбився на хокейному матчі, впавши і розтягнувшись на червоній килимовій доріжці.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін нещодавно оскандалився, вживши у своїй промові на Міжнародному арктичному форумі незрозуміле слово, в якому багато хто явно почув нецензурщину.

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