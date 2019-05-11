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Путин эпично грохнулся на хоккейном матче: видео позора

STYLERПерсоны    11.05.2019 - 14:10
Путин эпично грохнулся на хоккейном матче: видео позора
Фото: коллаж РБК-Украина

Путин оконфузился на хоккейном матче

Владимир Путин упал на ледовом стадионе, где он принял участие в матче Ночной хоккейной лиги 10 мая в Сочи. С президентом Российской Федерации случился казус уже после игры, и момент падения попал на видео и разлетелся в сети.

Отмечается, что Путин решил совершить "круг почета" и поприветствовать трибуны, однако в определенный момент, не заметив красную ковровую дорожку, споткнулся и упал. Также сообщается, что в матче президент РФ забил 10 голов.

Инцидент с Путиным стал объектом оживленного обсуждения. Многие пользователи сети с иронией высказывают предположение, что падение российского президента спецслужбы непременно спишут на происки вражеских элементов, и обязательно найдут виновников. 

 

Путин упал на хоккейном мачте (фото: скриншот) 

Известный украинский журналист Евгений Кузьменко, развивая эту тему, уже поделился собственными догадками. 

"Если главе СБУ Грицаку дали Героя Украины за подготовку этого чудовищного теракта, то ладно уж, я согласен", - написал он в своем Facebook.

Также блогер добавил, что "агент Доріжко будет награжден посмертно".

 Видео: YouTube / ABC News

Также в сети звучат и альтернативные версии:

  • Что вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьетесь;
  • Это сделали Зорян и Шкиряк;
  • Ковер посадят на 15 суток за оскорбление власти?..﻿
  • Ковер теперь расстреляют или отравят новичком?﻿
  • Путин падает вслед за его рейтингом - символический знак. Януковичу незадолго до известных событий тоже венок на голову падал.﻿
  • Рейтинг тянет Путина вниз...

Как сообщалось ранее, Владимир Путин недавно оскандалился, употребив в своей речи на Международном арктическом форуме непонятное слово, в котором многие явно услышали нецензурщину. 

Также мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин оговорился, цитируя знаменитого баснописца Ивана Крылова, а именно - его популярное произведение "Кукушка и Петух".

Напомним, что недавно в Набережных Челнах в РФ появилась могила Путина

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