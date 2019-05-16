Любовь к Украине в наших сердцах: Порошенко поздравил с Днем вышиванки

Петр Порошенко поздравил с Днем вышиванки (Коллаж РБК-Украины)

Порошенко назвал вышиванку современным символом Украины

Президент Украины Петро Порошенко поздравил украинцев с Днем Вышиванки. На своей странице в социальной сети Facebook он напомнил, что вышиванка – это незаменимый и всегда модный символ Украины.

На фотографии, которую разместил Порошенко на своей странице, он стоит в толпе украинцев, которые также, как и он, одеты в вышитые рубашки.

"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца. Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах. По всему миру сегодня вышиванка - это неизменный и всегда современный символ Украины", - сказано в сообщении президента.

Петро Порошенко поздравил с Днем вышиванки (facebook.com/petroporoshenko)

Пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на поздравление президента с праздником и написали ему в ответ много теплых слов.

С праздником, господин президент! Благодаря Вам я научилась искренне любить родину, родной язык и носить вышиванку! Спасибо!

Наш президент всегда со своим народом. Хвала и честь Гетману украинскому.

С днем вышиванки, Украина! С Днем вышиванки, Президент. Хороший сегодня день с введением в действие накануне Закона о языке!

Настоящий Президент в вышиванке, а не в рябых лосинах, как некоторые.

С праздником, Петр Алексеевич!

Вышиванка – это визитная карточка украинца. Поздравляю Украину с праздником!

Порошенко часто на удивление на фото с народом, без охраны, это значит, что он либо легкомыслен, либо он бесстрашный, либо народ ценит его.

С праздником! Спасибо! Возвращайтесь!

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известные украинцы оделись в вышиванки.

А также рассказывали о том, что в сети отреагировали на поздравление Зеленского с Днем вышиванки.