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Любовь к Украине в наших сердцах: Порошенко поздравил с Днем вышиванки

STYLERЖизнь    16.05.2019 - 14:50
Любовь к Украине в наших сердцах: Порошенко поздравил с Днем вышиванки
Петр Порошенко поздравил с Днем вышиванки (Коллаж РБК-Украины)

Порошенко назвал вышиванку современным символом Украины

Президент Украины Петро Порошенко поздравил украинцев с Днем Вышиванки. На своей странице в социальной сети Facebook он напомнил, что вышиванка – это незаменимый и всегда модный символ Украины.

На фотографии, которую разместил Порошенко на своей странице, он стоит в толпе украинцев, которые также, как и он, одеты в вышитые рубашки.

"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца. Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах. По всему миру сегодня вышиванка - это неизменный и всегда современный символ Украины", - сказано в сообщении президента.

Любовь к Украине в наших сердцах: Порошенко поздравил с Днем вышиванки

Петро Порошенко поздравил с Днем вышиванки (facebook.com/petroporoshenko)

Пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на поздравление президента с праздником и написали ему в ответ много теплых слов.

  • С праздником, господин президент! Благодаря Вам я научилась искренне любить родину, родной язык и носить вышиванку! Спасибо!
  • Наш президент всегда со своим народом. Хвала и честь Гетману украинскому.
  • С днем вышиванки, Украина! С Днем вышиванки, Президент. Хороший сегодня день с введением в действие накануне Закона о языке!
  • Настоящий Президент в вышиванке, а не в рябых лосинах, как некоторые.
  • С праздником, Петр Алексеевич!
  • Вышиванка – это визитная карточка украинца. Поздравляю Украину с праздником!
  • Порошенко часто на удивление на фото с народом, без охраны, это значит, что он либо легкомыслен, либо он бесстрашный, либо народ ценит его.
  • С праздником! Спасибо! Возвращайтесь!

Любовь к Украине в наших сердцах: Порошенко поздравил с Днем вышиванки

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известные украинцы оделись в вышиванки.

А также рассказывали о том, что в сети отреагировали на поздравление Зеленского с Днем вышиванки.

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