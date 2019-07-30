Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Светлана Лобода очень удивила своих фанатов новой фотографией
Популярная украинская певица Светлана Лобода выставила в своем Instagram странную фотографию, которой озадачила своих поклонников. На снимке певица сидит на унитазе, а у ее ног на полу валяется плакат с изображением лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Некоторые фанаты Лободы решили, что таким образом певица хотела унизить своего предполагаемого бывшего любовника и отца младшей дочери, которую назвали Тильда.
Лобода унизила Тилля Линдеманна (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Геолокация на фото Лободы подтверждает, что она была на концерте группы Rammstein, которая выступила 29 июля в Москве на стадионе в "Лужники".
Ранее у Лободы и Линдеманна был роман, который также неожиданно закончился, как и начался. Она никогда публично не говорила о том, что отец ее младшей дочери Линдеманн, но в одном интервью заявила, что он потрясающий мужчина и его знает весь мир.
Пользователи сети также прокомментировали новое фото Лободы.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Светлана Лобода без стеснения показывала поцелуи с новым бойфрендом, который очень похож на Линденманна.
Ранее сообщалось о том, что Лобода подогрела слухи о близких отношениях с Егором Кридом после того, как поздравила артиста с 25-летием.