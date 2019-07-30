Любов пройшла: Лобода принизила вокаліста Rammstein (фото)

Популярна українська співачка Світлана Лобода виставила у своєму Instagram дивну фотографію, якою здивувала своїх шанувальників. На знімку співачка сидить на унітазі, а біля її ніг на підлозі валяється плакат із зображенням лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна.

Деякі фанати Лободи вирішили, що таким чином співачка хотіла принизити свого передбачуваного колишнього коханця і батька молодшої дочки, яку назвали Тільда.

Лобода принизила Тілля Ліндеманна (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Геолокація на фото Лободи підтверджує, що вона була на концерті гурту Rammstein, який виступив 29 липня в Москві на стадіоні "Лужники".

Раніше у Лободи і Ліндеманна був роман, який також несподівано закінчився, як і почався. Вона ніколи публічно не говорила про те, що батько її молодшої дочки Ліндеманн, але в одному з інтерв'ю заявила, що він приголомшливий чоловік та його знає весь світ.

Користувачі мережі також прокоментували нове фото Лободи.

Дивлячись на колишнього взагалі нічого не можна захотіти. Це ж стрес!

Ух, зростає дівчисько, Лобода. Щоб тобі повернулося за те, що ти скидаєш людей і ламаєш;

Дуже чекали вас, особливо під одну особливу пісню!

Любов зла, полюбиш і Ліндеманна;

Все, що залишається - постити фото. Так йому пофіг на всіх. Якщо навіть його колишня дружина пішла до гітариста Круспе.

Явно не схоже на Лужники;

Що це за зміст фото? Унітаз, розсунуті ноги, Лінденманн на підлозі валяється. Треба було тоді його живцем туди покласти.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Світлана Лобода без сорому показувала поцілунки з новим бойфрендом, який дуже схожий на Линденманна.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода підігріла чутки про близькі відносини з Єгором Кридом після того, як привітала артиста з 25-річчям.