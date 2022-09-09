Любовь длинной во всю жизнь: что будет с собаками королевы Елизаветы II

Любовь королевы Елизаветы к собакам была известна всем. Она началась в 1933 году, когда ей подарили на 18-летие корги по кличке Сьюзан. Все последующие собаки этой породы в королевском дворце были предками Сьюзан.

С момента восхождения на престол, у королевы было не менее 30 собак. Это корги, кокер-спаниели и новая порода - дорги, которую Елизавета вывела сама.

Одну из своих собак она скрестила с собакой принцессы Маргарет Пипкин. Из корги и таксы получилась совершенно новая порода - дорги.

Фото: Королева Елизавета на прогулке с корги (Getty Images)

В 2015 году королева Елизавета перестала разводить корги. Как рассказал дрессировщик лошадей и давний советник королевы Монти Робертс, "она не хотела оставлять их после себя".

Но дети нарушили решение королевы и подарили ей двух щенков после смерти принца Филиппа. Принц Эндрю решил подарить матери корги Муика и дорги Фергюса.

Фергюс скончался через три месяца и Эндрю вместе с дочками Беатрис и Евгенией привезли королеве еще одного щенка - Сэнди.

А в прошлом году королева сама нарушила собственное правило и приобрела четырехлетнего кокер-спаниеля Лисси.

На момент смерти королевы Елизаветы, у нее осталось четыре питомца - корги Муик и Сэнди, дорги Кэнди и два кокер-спаниеля.

Как рассказала королевский биограф Ингрид Сьюард для Newsweek, корги были первой и самой прочной любовью королевы.

"Она любила животных и абсолютно обожала собак. Она всегда говорила, что они были ее первой любовью и будут ее последней", - сообщила Сьюард.

Фото: Королева Елизавета называла собак первой и последней любовью жизни (Getty Images)

Официального плана или завещания о том, кто будет заботиться о собаках королевы, нет. Не исключено, что собаки останутся ее детям.

"Я предполагаю, что за собаками будет присматривать семья. Вероятно, Эндрю, поскольку именно их ей подарил. Они совсем молодые, корги и дорги", - считает королевский биограф.

Не исключено, что забота о собаках ляжет на плечи персонала в Букингемском дворце. Автор книги о собаках королевы Пенни Джунор рассказывала, что о животных заботился персонал.

"Забота о собаках иногда возлагалась на лакеев, но в основном, на доверенную портниху, помощницу и правую руку королевы Анджелу Келли, а также на ее доверенного пажа с многолетним стажем Пола Уайбрю, которого видели часто на прогулках с королевой и собаками", - пишет Джунор.