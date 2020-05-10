Люблю Україну: Ольга Куриленко пояснила скандальне висловлювання про свою національність

Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Ольга Куриленко пояснила ситуацію про скандальне висловлювання

Ольга Куриленко, голлівудська актриса з України, виправдалася після того, як потрапила в гучний скандал через своє висловлювання про те, що вона є не українкою, а слов'янкою. На своїй сторінці в Instagram актриса написала, що її не так зрозуміли.

Актриса зазначила, що вона любить Україну і не відреклася від неї. При цьому вона зазначила, що тест ДНК, який показав, що у неї немає української крові – це просто констатація факту.

"Ніде в моїх постах ви не знайдете ні слова про те, що я не люблю Україну, ні слова про те, що я від неї відмовляюся, ні слова про те, що я не люблю українців, ні слова про теперішній конфлікт України з Росією (про, що тут взагалі і мови не було), ні слова про комунізм і т. д. і т. п. Все це ваші вигадки!" - зазначила Куриленко.

Вона також підкреслила, що їй все одно яка в неї кров, тому що вона не расистка, і до всіх ставиться з любов'ю.

"Раз вам так вже важливо знати мою думку, то могли б просто запитати, і я б відповіла: я люблю Україну і її людей! І привітання з перемогою їх стосується, так як Україна входила до СРСР у часи війни!", - написала актриса.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Ольга Куриленко розповіла, як поборола коронавірус. 40-річна актриса і модель розповіла, що в перший тиждень хвороби відчувала себе дуже погано.