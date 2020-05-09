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Ольга Куриленко оскандалилась неожиданным заявлением: я не украинка

STYLERПерсоны    09.05.2020 - 18:16
Ольга Куриленко оскандалилась неожиданным заявлением: я не украинка
Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Ольга Куриленко нарвалась на шквал критики в сети после поста о Дне победы над нацизмом 9 мая

Ольга Куриленко, голливудская актриса из Украины, отреклась от своей национальности. "Девушка Бонда" в сети опубликовала поздравительный пост по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, и в комментариях ошарашила неожиданными заявлениями.

40-летняя актриса и модель написала в своем Instagram, что является "не украинкой, а славянкой. После этого в ответе на удивленную реакцию подписчиков добавила, что "тест на ДНК показал, что украинской крови в ней вообще нет".

Странное заявление Куриленко последовало после публикации фото, на котором сын звезды 4-летний Александр Макс Горацио раскрашивал красной краской пятиконечные звезды на картонной конструкции в форме танка.

Ольга Куриленко оскандалилась неожиданным заявлением: я не украинка

Сын Ольги Куриленко Александр Макс Горацио (Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

"Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днем Победы!" - подписала актриса снимок.

Пост вызвал в сети неоднозначную реакцию и шквал критики. Куриленко решила ответить на вопросы своих подписчиков в комментариях и поделилась мнением о национальности и о сенсационном способе ее определения.

Ольга Куриленко оскандалилась неожиданным заявлением: я не украинка

Фото: скрин комментариев instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Почему вы решили, что я стыжусь? Я просто правду сказала. Национальность определяется по крови, ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне нет вообще. Сори, мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась", - написала звезда.

Уроженка Бердянска под Запорожьем в 16-летнем возрасте переехала работать моделью в столицу Франции Париж, а сейчас проживает в Лондоне в Британии. Недавно актриса шокировала общественность известием, что заразилась коронавирусом. К большому счастью, Куриленко вскоре смогла победить болезнь, после чего рассказала в сети, как именно ей это удалось.

Ольга Куриленко оскандалилась неожиданным заявлением: я не украинка

Ольга Куриленко (Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Как следует из биографии Ольги в открытых источниках, ее отец Константин Куриленко - украинец, а мать Марина Алябушева имеет российско-белорусские корни и родом из Иркутской области (РФ). Сейчас звезда Голливуда имеет французский паспорт.

Теги Новости Украины скандалактрисановости шоу-бизнеса
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