"Люблю тебе": Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народження

Горбунов не лише публічно освідчився у коханні, а й подякував Осадчій за ніжність, жіночність, віру та оптимізм, а також за двох прекрасних синів.

Ведучій виповнюється 41 рік (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"З днем народження, любов моя! Дякую Богу, що ти в мене є! Дякую, що ти не даєш розслаблятися! Дякую за наших неймовірних синів, за наших хлопців, за нашу гордість!" - зворушливо написав продюсер.

Осадча на відпочинку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

У публікації він також розмістив декілька знімків із Осадчою, а також усією родиною. На милих фото вона зображена в різних іпостасях: як дбайлива мама, як телеведуча в кадрі, як кохана дружина.

Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дякую за твої "А давай…", після яких у мене мурашки по спині! Тому що це якась нова ідея, яку втілюватимемо в життя", - з гумором зазначив чоловік знаменитості.

Телеведуча у кадрі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

У свою чергу Катя відповіла йому в коментарі: "Новий мій рік "А давай" починається. Сумно точно не буде".

Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Як відреагували користувачі мережі

Фоловери Юрія Горбунова відразу почали вітати його з іменинницею:

"Наш персональний "фестиваль ідей" стає на рік старшим. З іменинницею тебе, Юрчику, всіх нас теж. Любимо".

"Вітаємо вас з іменинницею! Ви приклад для багатьох! Щастя та миру вам!".

"Вітаю! Бажаю здійснення мрій та мирного неба!".

Сімейне фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Юрій Горбунов та Катя Осадча виховують трьох синів: старшого сина Іллю телеведуча народила у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком, а молодших Івана та Данила - від Горбунова. Пара тривалий час приховувала свій роман, а одружилася лише на початку 2017 року, за кілька тижнів до появи Івана.

Осадча та Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)