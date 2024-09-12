"Люблю тебя": Горбунов трогательно обратился к Осадчей в ее день рождения

Известная телеведущая Катя Осадчая сегодня, 12 сентября, празднует свой день рождения. Не забыл о памятной дате и ее супруг, продюсер Юрий Горбунов.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, что написал муж ведущей в своей публикации в Instagram по этому поводу.

Горбунов не только публично признался в любви, но и поблагодарил Осадчую за нежность, женственность, веру и оптимизм, а также за двоих прекрасных сыновей.

Ведущей исполняется 41 год (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"С днем рождения, любовь моя! Благодарю Бога, что ты у меня есть! Спасибо, что ты не даешь расслабляться! Спасибо за наших невероятных сыновей, за наших ребят, за нашу гордость!" - трогательно написал продюсер.

Осадчая на отдыхе (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В публикации он также разместил несколько снимков с Осадчей, а также всей семьей. На милых фото она изображена в разных ипостасях: и как заботливая мама, и как телеведущая в кадре, и как любимая жена.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Спасибо за твои "А давай…", после которых у меня мурашки по спине! Потому что это какая-то новая идея, которую будем воплощать в жизнь", - с юмором отметил супруг знаменитости.

Телеведущая в кадре (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В свою очередь Катя ответила ему в комментарии: "Новый мой год "А давай" начинается. Грустно точно не будет".

Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Как отреагировали пользователи сети

Фолловеры Юрия Горбунова тут же принялись поздравлять его с именинницей:

"Наш персональный "фестиваль идей" становится на год старше. С именинницей тебя, Юрчик, всех нас тоже. Любим".

"Поздравляем вас с именинницей! Вы пример для многих! Счастья и мира вам!".

" Поздравляю! Желаю исполнения мечты и мирного неба!".

Семейное фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают троих сыновей: старшего сына Илью телеведущая родила в браке с нардепом Олегом Полищуком, а младших Ивана и Даниила - от Горбунова. Пара длительное время скрывала свой роман, а поженилась лишь в начале 2017 года, за несколько недель до появления на свет Ивана.

Осадчая и Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)