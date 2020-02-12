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Я люблю дітей: в Києві в метро жінка намагалася викрасти 5-річного хлопчика (відео)

STYLERПодії    12.02.2020 - 20:29
Я люблю дітей: в Києві в метро жінка намагалася викрасти 5-річного хлопчика (відео)
У Києві в метро жінка намагалася викрасти чужу дитину (колаж РБК-Україна)

У київському метро зловили викрадачку дітей

У Києві в метро жінка намагалася викрасти дитину, але небайдужі пасажири втрутилися в ситуацію і допомогли затримати зловмисницю та передали в руки поліції.

Інцидент в підземці стався на станції "Лук'янівська". Як повідомили 12 лютого у відділі комунікації поліції столиці, правопорушницею виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області.

Зазначається, що жінка в метрополітені схопила 5-річного хлопчика і потягнула його за собою. В цей час там же на станції перебувала і мати дитини, яка разом з іншими очевидцями завадили викрадачці.

Правоохоронці затримали жінку в момент, коли вона спробувала втекти з місця події.

"Тому що я люблю дітей", - заявила зловмисниця, пояснюючи своє рішення вкрасти чужу дитину. Також жінка запевнила, що інших мотивів скоїти даний злочин у неї не було.

Я люблю дітей: в Києві в метро жінка намагалася викрасти 5-річного хлопчика (відео)

В метро Києва жінка намагалася викрасти чужу дитину (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

За словами начальника управління поліції в київському метрополітені Михайла Ніконова, її затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Відомості за фактом інциденту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на викрадення людини) КК.

Тепер затриманій загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

В даний час встановлюються всі обставини події.

Відео: У Києві жінка намагалася викрасти 5-річного хлопчика в метро

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