Більш потужна графіка і не тільки. У мережі з'явилися нові характеристики консолі PlayStation 5 Pro

Останнім часом в інтернеті з'явилося багато інформації про ігрову консоль PlayStation 5 Pro. Всі ці відомості були отримані з неофіційних джерел, проте наразі немає жодних сумнівів щодо намірів Sony випустити покращену версію PS5.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Детальні характеристики PlayStation 5 Pro

Згідно з джерелом, наступна модель PlayStation 5 Pro, відома під кодовою назвою Trinity, матиме потужніший графічний чіп і той же центральний процесор (8 ядер, 16 потоків, Zen 2), але з можливістю роботи на підвищеній частоті 3,85 ГГц (+10 відсотків).

Sony прогнозує, що рендеринг графічного чіпа на PS5 Pro буде приблизно на 45 відсотків швидше, ніж на стандартній PlayStation 5, і збільшиться в TFLOPs втричі: до 33,5 терафлопса проти 10,23 у поточної моделі.

Крім того, GPU буде використовувати швидшу системну пам'ять для підтримки потужної архітектури трасування променів. Якщо пам'ять стандартної PS5 працює зі швидкістю 448 ГБ/с, то PS5 Pro вона зросте на 28 відсотків, до 576 ГБ/с.

Ігри зможуть використовувати додаткові 1,2 ГБ системної пам'яті, що призведе до збільшення загального обсягу пам'яті до 13,7 ГБ у порівнянні з 12,5 ГБ, виділеними для базових ігор PS5.

Збільшення швидкості та обсягу пам'яті забезпечить підтримку Sony PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), що є альтернативою технологіям DLSS від Nvidia та FSR від AMD для покращення частоти кадрів та якості зображення.

У внутрішньому документі компанії зазначається, що Trinity - це високоякісна версія PlayStation 5. Sony планує продовжувати продаж стандартної PS5 після запуску нової консолі, очікуючи, що у розробників ігор буде єдиний пакет для підтримки обох консолей, а існуючі ігри можна буде покращувати для підвищення продуктивності.

Розробники вже можуть замовити тестові комплекти для апгрейду до Trinity Enhanced (PS5 Pro Enhanced), і Sony очікує, що ігри, що проходять сертифікацію в серпні 2024 року, будуть сумісні з PS5 Pro. Вихід консолі заплановано на святковий період 2024 року.