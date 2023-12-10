Не любите терпкую хурму? Вот 8 крутых лайфхаков, как сделать плоды сладкими

Высокий уровень дубильных веществ, которые сосредоточены в кожуре и семенах хурмы, делают ее терпкой. По мере созревания фрукта дубильные вещества расщепляются на более простые соединения, что делает плод более сладким и менее терпким. Если хурму сорвали слишком рано или если она подверглась воздействию низких температур, дубильные вещества могут не полностью расщепиться, что приведет к терпкости.

О том, как избавиться от этого неприятного привкуса в плодах, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Fruit onix.

Как еще в магазине определить, терпка ли хурма

Для этого следует взглянуть на цвет и текстуру плода. Терпкая хурма, как правило, ярко-оранжевая и имеет жесткую текстуру. С другой стороны, нетерпкая хурма обычно бледно-оранжевого цвета и более мягкой текстуры.

Но даже если вы приобрели терпкую хурму, существует несколько методов, с помощью которых можно избавиться от этого привкуса.

Позвольте хурме созреть естественным путем

Самый простой способ убрать терпкость хурмы - дождаться ее естественного созревания. Этот метод самый лучший, если у вас есть достаточно времени и терпения. Просто оставьте хурму при комнатной температуре и дождитесь ее размягчения и созревания.

Искусственно ускорите созревание

Поместите хурму в бумажный пакет вместе со спелым яблоком или бананом. Эти фрукты будут выделять газ этилен, способствующий созреванию плода. Чтобы ускорить процесс, добавьте в мешочек порцию алкоголя, например водки. Закройте пакет и оставьте его при комнатной температуре на несколько дней, пока хурма не станет мягкой и спелой.

Воспользуйтесь горячей водой

Метод горячей воды предполагает кратковременное погружение хурмы в горячую воду, чтобы расщепить дубильные вещества. Доведите кастрюлю с водой до кипения, затем снимите ее с огня и окуните хурму в горячую воду на 5-10 секунд. Выньте ее из воды и дайте остыть перед употреблением.

Нагрейте плод в микроволновке

Положите хурму в сосуд и поместите в микроволновку на 30-60 секунд. Этот способ способствует расщеплению дубильных веществ и размягчению плодов.

Положите фрукт в морозилку

Положите хурму в морозилку на несколько часов, чтобы расщепить дубильные вещества. Выньте ее и дайте полностью разморозиться перед употреблением.

Воспользуйтесь яблочным методом

Положите хурму в бумажный пакет со спелым яблоком и оставьте при комнатной температуре на несколько дней, пока хурма не станет мягкой и спелой.

Натрите фрукт лимонным соком

Нарежьте хурму небольшими кусочками и натрите каждый лимонным соком, затем дайте постоять им несколько минут перед употреблением. Это нейтрализует дубильные вещества.

Как правильно хранить хурму

Чтобы ваша хурма оставалась свежей и спелой, храните ее при комнатной температуре в прохладном сухом месте. Не кладите эти фрукты в холодильник, пока плоды полностью не созреют, поскольку низкие температуры могут вызвать вязкость плодов.