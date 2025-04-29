Любите сало? Ось що з вашим організмом відбувається насправді

Сало - один із найулюбленіших українських продуктів, але чи справді воно допомагає жити довше?

Відомий вчений-епігенетик Дмитро Краснєнков у інтерв'ю РБК-Україна пояснив, чи варто розраховувати на сало як на "суперфуд" для довголіття.

Чи можна їсти сало для довголіття: відповідь епігенетика

За словами вченого, сало не є продуктом, який би сприяв омолодженню, як дехто думає.

Хоча в ньому є корисні жирні кислоти, надлишок сала в раціоні може призвести до негативних наслідків через високу калорійність, вміст насичених жирів і холестерину.

"Сало можна їсти помірно: невеликий шматочок дасть енергію і деякі жирні кислоти. Але надлишок - шкідливий через калорії, насичені жири та холестерин", - підкреслив Краснєнков.

Він додав, що прямих досліджень впливу сала на біологічгний годинник немає, але його склад дозволяє припустити, що надмірне споживання прискорює старіння, а не сповільнює.

Вчений радить зосередитися на інших продуктах, які дійсно підтримують довголіття: овочах, фруктах, кисломолочних продуктах, рибі та корисних джерелах білка.

Як харчуватися для довголіття

Як зазначає Краснєнков, є інші українські "суперфуди", які мають потужний оздоровчий потенціал. Це буряк, гречка, квашена капуста та кефір.

Вони сприяють нормалізації обміну речовин, підтримці імунітету і можуть допомогти у збереженні молодості організму.

Одним із критичних моментів у харчуванні українців Краснєнков називає нестачу білка. Недостатнє споживання білкових продуктів із віком може призводити до втрати м'язової маси, погіршення обміну речовин і навіть пришвидшеного старіння.

Експерт підкреслює: важливо не тільки отримувати білок, а й обирати правильні його джерела.

"Надмірне споживання червоного м'яса пов'язують із прискоренням біологічного годинника. Більш здорові джерела білка - курка, риба, бобові, яйця, кисломолочні продукти", - наголошує Краснєнков.

Ще одна порада: якомога більше різнобарвних овочів і фруктів на тарілці. Кожен яскравий колір - це різні антиоксиданти та корисні сполуки для підтримки здоров'я.

Втім, фрукти, особливо дуже солодкі, потрібно їсти помірно. Ідеальним моментом для їхнього споживання є період перед фізичним навантаженням - тоді цукор із фруктів буде використаний організмом на енергію, а не накопичиться в крові.

Окрему увагу Краснєнков радить приділити споживанню Омега-3 жирних кислот - всього близько 1 грама на день позитивно впливає на біологічний годинник і допомагає сповільнювати процеси старіння.