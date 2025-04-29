Любите сало? Вот что с вашим организмом происходит на самом деле

Сало - один из самых любимых украинских продуктов, но действительно ли оно помогает жить дольше?

Известный ученый-эпигенетик Дмитрий Красненков в интервью РБК-Украина объяснил, стоит ли рассчитывать на сало как на "суперфуд" для долголетия.

Можно ли есть сало для долголетия: ответ эпигенетика

По словам ученого, сало не является продуктом, который бы способствовал омоложению, как некоторые думают.

Хотя в нем есть полезные жирные кислоты, избыток сала в рационе может привести к негативным последствиям из-за высокой калорийности, содержания насыщенных жиров и холестерина.

"Сало можно есть умеренно: небольшой кусочек даст энергию и некоторые жирные кислоты. Но избыток - вреден из-за калорий, насыщенных жиров и холестерина", - подчеркнул Красненков.

Он добавил, что прямых исследований влияния сала на биологические часы нет, но его состав позволяет предположить, что чрезмерное потребление ускоряет старение, а не замедляет.

Учёный советует сосредоточиться на других продуктах, которые действительно поддерживают долголетие: овощах, фруктах, кисломолочных продуктах, рыбе и полезных источниках белка.

Как питаться для долголетия

Как отмечает Красненков, есть другие украинские "суперфуды", которые имеют мощный оздоровительный потенциал. Это свекла, гречка, квашеная капуста и кефир.

Они способствуют нормализации обмена веществ, поддержанию иммунитета и могут помочь в сохранении молодости организма.

Одним из критических моментов в питании украинцев Красненков называет недостаток белка. Недостаточное потребление белковых продуктов с возрастом может приводить к потере мышечной массы, ухудшению обмена веществ и даже ускоренному старению.

Эксперт подчеркивает: важно не только получать белок, но и выбирать правильные его источники.

"Чрезмерное потребление красного мяса связывают с ускорением биологических часов. Более здоровые источники белка - курица, рыба, бобовые, яйца, кисломолочные продукты", - отмечает Красненков.

Еще один совет: как можно больше разноцветных овощей и фруктов на тарелке. Каждый яркий цвет - это разные антиоксиданты и полезные соединения для поддержания здоровья.

Впрочем, фрукты, особенно очень сладкие, нужно есть умеренно. Идеальным моментом для их потребления является период перед физической нагрузкой - тогда сахар из фруктов будет использован организмом на энергию, а не накопится в крови.

Отдельное внимание Красненков советует уделить потреблению Омега-3 жирных кислот - всего около 1 грамма в день положительно влияет на биологические часы и помогает замедлять процессы старения.