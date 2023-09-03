Любите фастфуд? Ось що стається з організмом, якщо його їсти щодня

Збільшується ризик інсульту

Регулярне споживання більше одного разу на день фастфуду збільшить споживання натрію. За словами Родрігес, подвійний чізбургер, картопля фрі та маленький молочний коктейль містить понад 1500 мг натрію.

Натомість дієтичні рекомендації для американців на 2020-2025 роки радять споживати не більше 2300 мг натрію на день. А це еквівалентно 1 ч. л. солі для більшості людей. Надмірне споживання фастфуду може явно перевищити ці межі.

"З часом високе споживання натрію може підвищити артеріальний тиск і збільшити ризик серцево-судинних захворювань та інсульту", - заявляє лікар.

Набір зайвої ваги

Гамбургер, картопля фрі та газована вода можуть додати щонайменше 1000 ккал або більше за один прийом їжі. Споживання значно більшої кількості калорій, ніж потрібно вашому організму щодня, з часом може призвести до збільшення ваги.

Виникає брак клітковини

Родрігес радить дотримуватись норми - їсти 14 г клітковини на 1000 калорій споживаної їжі. При цьому вона наголошує, що популярний сезонний салат з полуницею та куркою містить лише 5 г клітковини.

"Навіть якби ви їли цей салат тричі на день, ви все одно не досягли б своєї дози", - пояснює дієтолог.

Відносно низька кількість цільного зерна, горіхів, насіння та продуктів у більшості меню фастфуду призводить до того, що організм не отримуватиме необхідних нутрієнтів. А це негативно відбиватиметься на шлунково-кишковій системі, може викликати закрепи.

Підвищується ризик високого рівня холестерину

Фастфуди містять багато насичених жирів. Виходячи з 2000-калорійної дієти, максимальна межа насичених жирів становить 22 г на день. Відповідно 75% цих жирів ви можете отримати за один прийом фастфуду, а іноді навіть 100 і 150% рекомендованого добової норми.

Споживання високого вмісту насичених жирів пов’язане з підвищенням рівня поганого холестерину. Дієтичні рекомендації на 2020-2025 рр. радять, щоб не більше 10% загальних калорій надходили з насичених жирів.

Втрачаєте поживні речовин

Якщо ви багато страв їсте в ресторані швидкого харчування, можливо, ви втрачаєте важливі поживні речовини. Дієтичні рекомендації для американців на 2020-2025 рр. визначають чотири поживні речовини, брак яких найчастіше виникає. Це - кальцій, клітковина, вітамін D і калій.

І всі це речовини ви не отримаєте із фастфуду. Відповідно не зможете покрити денну норму.

Підвищується ризик діабету 2 типу

Опубліковане оглядове дослідження показало, що вживання фастфуду більше двох разів на тиждень пов’язане з вищим ризиком діабету ІІ типу, метаболічного синдрому та смерті від ішемічної хвороби серця.

Якщо у вас переддіабет, фастфуд не забезпечує збалансовану дієту, яка вам потрібна.