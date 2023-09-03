Любите фастфуд? Вот что происходит с организмом, если его есть каждый день

Увеличивается риск инсульта

Регулярное употребление более раза в день фастфуда увеличит употребление натрия. По словам Родригес, двойной чизбургер, картофель фри и маленький молочный коктейль содержит более 1500 мг натрия.

В свою очередь, диетические рекомендации для американцев на 2020-2025 годы советуют потреблять не более 2300 мг натрия в день. А это эквивалентно 1 ч. л. соли для большинства людей. Чрезмерное употребление фастфуда может явно превысить эти пределы.

"Со временем высокое употребление натрия может повысить артериальное давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта", - заявляет врач.

Набор избыточного веса

Гамбургер, картофель фри и газировка могут добавить не менее 1000 ккал за один прием пищи. Употребление значительно большего количества калорий, чем нужно вашему организму каждый день, со временем может привести к увеличению веса.

Возникает нехватка клетчатки

Родригес советует соблюдать нормы - есть 14 г клетчатки на 1000 калорий еды. При этом она отмечает, что популярный сезонный салат с клубникой и курицей содержит всего 5 г клетчатки.

"Даже если бы вы ели этот салат трижды в день, вы бы все равно не достигли своей дозы", - объясняет диетолог.

Относительно низкое количество цельного зерна, орехов, семян и продуктов в большинстве меню фастфуда приводит к тому, что организм не будет получать необходимые нутриенты. А это будет негативно отражаться на желудочно-кишечной системе, может вызвать запоры.

Повышается риск высокого уровня холестерина

Фастфуды содержат много насыщенных жиров. Исходя из 2000 калорийной диеты, максимальный предел насыщенных жиров составляет 22 г в день. Соответственно 75% этих жиров вы можете получить за один прием фастфуда, а иногда даже 100 и 150% рекомендуемой суточной нормы.

Употребление высокого содержания насыщенных жиров связано с повышением уровня плохого холестерина. Диетические рекомендации на 2020-2025 гг. гласят, что не больше 10% калорий должны поступать из насыщенных жиров.

Теряете питательные веществ

Если вы много блюд едите в ресторане быстрого питания, возможно вы теряете важные питательные вещества. Диетические рекомендации определяют четыре вещества, которых чаще всего возникает брак. Это - кальций, клетчатка, витамин D и калий.

И все эти вещества вы не получите из фастфуда. Соответственно, не сможете покрыть дневную норму.

Повышается риск диабета 2 типа

Опубликованное обзорное исследование показало, что употребление фастфуда более двух раз в неделю связано с более высоким риском диабета II типа, метаболического синдрома и смерти от ишемической болезни сердца.

Если у вас преддиабет, фастфуд не обеспечивает сбалансированную диету, которая вам нужна.