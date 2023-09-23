Любить Шевченка і Сінді Кроуфорд. 10 цікавих фактів про "Королеву України 2023"

Цікаві факти з біографії "Королеви України" 2023

Юлія народилась та виросла в Києві. Навчалась в спеціалізованій школі № 112 ім. Т. Г. Шевченка з поглибленим вивченням іноземних мов. А от випускні класи закінчувала у школі в Відні.

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

Юля вільно розмовляє українською, англійською та німецькою мовами.

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

Цього року Юлія вступила до Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

В майбутньому Юлія мріє працювати в fashion-індустрії. Серед її улюблених українських брендів: Bevza, The Coat, Podyh та A.M.G. Також її можна побачити в Alaïa та miu miu. Своїми іконами стилю Юлія називає Сінді Кроуфорд та її доньку Кайю.

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

Серед улюблених книжок Юлії класична казка Льюїса Керрола "Аліса в Країні див" та поема Тараса Шевченка "Катерина".

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

В дитинстві Юля професійно займалась фігурним катанням, але пішла зі спорту через травму. Цього року Юля повернулась на лід, щоб підготувати виступ для конкурсу талантів на Miss Grand International 2023.

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

У плейлисті Юлії можна почути хіти The Weekend та Dua Lipa. Крім того, своєю улюбленою піснею дівчина називає український різдвяний "Щедрик".

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

У вільний від навчання час Юлія любить ходити по музеях. Їй подобаються роботи Пікассо та Ренуара, а її улюблена картина - "Натюрморт з ірисами" Ван Гога - стоїть в неї на заставці телефона.

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

Вже два роки кожного дня на сніданок Юлія їсть одну й ту саму страву: авокадо та яйця.

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

З дитинства Юлія обожнює тварин. В її "домашньому зоопарку" були мідії та равлики, жуки, кіт та пес. Зараз час від часу Юлія доєднується до благодійних ініціатив у допомозі безпритульним тваринам.

Юлія Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)