Любит Шевченко и Синди Кроуфорд. 10 интересных фактов о "Королеве Украины 2023"

Интересные факты из биографии "Королевы Украины" 2023

Юлия родилась и выросла в Киеве. Училась в специализированной школе №112 им. Шевченко с углубленным изучением иностранных языков. А вот выпускные классы оканчивала в школе в Вене.

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

Юля свободно говорит на украинском, английском и немецком языках.

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

В этом году Юлия поступила в Межрегиональную Академию управления персоналом.

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

В будущем Юлия мечтает работать в fashion-индустрии. Среди любимых украинских брендов: Bevza, The Coat, Podyh и AMG. Также ее можно увидеть в Alaïa и miu miu. Своими иконами стиля Юлия называет Синди Кроуфорд и ее дочь Кайю.

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

Среди любимых книг Юлии классическая сказка Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес" и поэма Тараса Шевченко "Катерина".

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

В детстве Юля профессионально занималась фигурным катанием, но ушла из спорта из-за травмы. В этом году Юля вернулась на лед, чтобы подготовить выступление для конкурса талантов на Miss Grand International 2023.

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

В плейлисте Юлии можно услышать хиты The Weekend и Dua Lipa. Кроме того, своей любимой песней девушка называет украинский рождественский "Щедрик".

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

В свободное от учебы время Юлия любит ходить по музеям. Ей нравятся работы Пикассо и Ренуара, а ее любимая картина - "Натюрморт с ирисами" Ван Гога - стоит у нее на заставке телефона.

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

Уже два года каждый день на завтрак Юлия ест одно и то же блюдо: авокадо и яйца.

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)

С детства Юлия обожает животных. В ее "домашнем зоопарке" были мидии и улитки, жуки, кот и пес. Сейчас Юлия время от времени присоединяется к благотворительным инициативам в помощи уличным животным.

Юлия Клименко (фото: instagram.com/yulia.klymenko)