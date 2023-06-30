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Обожнює самотність. У Карпатах засвітився рідкісний лісовий кіт (відео)

Фото: Лісовий кіт засвітився у Карпатах (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

У карпатському заповіднику побачили рідкісну тварину - лісового кота. Цей хижак дуже любить самотність і рідко потрапляє у "фотопастки".

Представника сімейства котячих показали на відео на сторінці Карпатського біосферного заповідника у Facebook.

Що відомо про лісового кота

Лісовий кіт трохи схожий на домашнього, але відрізняється дещо більшими розмірами, міцними лапами та відносно коротким чорним хвостом.

Ці тварини люблять ховатися і полохливі, вони не наближаються до людських жител. На жаль, їхня чисельність з кожним роком зменшується.

В Україні налічується близько 300 особин, тому вид вважається рідкісним та підлягає охороні.

Тварина виходить на полювання лише у сутінках та вночі. А в день відпочиває у затишному місці. Харчується переважно мишоподібними гризунами, комахами, рідше птахами, плазунами та любить рибу.

У цього самовпевненого красеня є тварини-вороги. До них відносяться: рись, вовк та шакал. Однак лісовий хвостатий не є доступним видобутком, оскільки він може легко сховатися в кроні дерев.

Ці звірі люблять жити наодинці. У них народжуються від двох до чотирьох дитинчат. Значну шкоду чистоті виду завдають бродячі коти. Через спарювання з дикими котами у них утворюються гібриди.

Дивіться, як виглядає єдина тварина, яка какає кубиками.

Також читайте, які домашні тварини живуть найдовше.

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