Любимец Тарантино и Линча: умер культовый американский актер

11 октября в Лос-Анджелесе от рака мозга в возрасте 78 лет скончался американский актер Роберт Форстер. Об этом сообщил Брайан Крэнстон в социальной сети Twitter.

Последней работой актера стала роль в фильме "Эль Камино", который является продолжением культового криминального сериала "Во все тяжкие". К слову, по трагическому стечению обстоятельств, актер умер в день премьеры данной картины.

К слову, Роберт Форстер еще будучи студентом в тайне от родителей начал посещал драматический кружок. В результате ему удалось получить небольшую роль в мюзикле "Вестсайдская история". После этого последовало еще множество эпизодических ролей и приглашений участвовать в бродвейских постановках.

Через 10 лет актер получил свою первую в карьере главную роль. Он сыграл в картине "Каскадеры", которая с успехом прошла также и в советском прокате. Далее последовали фильмы, которые имели большой коммерческий успех - "Черная дыра", "Аллигатор", "Отряд "Дельта".

Чуть позже актера заметил Квентин Тарантино и Дэвид Линч, у которого актер получил роль в картине "Малхолланд драйв" и "Твин Пикс".

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