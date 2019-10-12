ru
ua

Улюбленець Тарантіно і Лінча: помер культовий американський актор

Новини » Персони   

Роберт Форстер помер у віці 78 років

11 жовтня в Лос-Анджелесі від раку мозку у віці 78 років помер американський актор Роберт Форстер. Про це повідомив Брайан Кренстон на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Останньою роботою актора стала роль у фільмі "Ель Каміно", який є продовженням культового кримінального серіалу "У всі тяжкі". До речі, за трагічним збігом обставин, актор помер в день прем'єри даної картини.

До речі, Роберт Форстер ще будучи студентом в таємниці від батьків почав відвідувати драматичний гурток. В результаті йому вдалося отримати невелику роль в мюзиклі "Вестсайдська історія". Після цього було ще безліч епізодичних ролей і запрошень брати участь у бродвейських постановках.

Через 10 років актор отримав свою першу в кар'єрі головну роль. Він зіграв у картині "Каскадери", яка з успіхом пройшла також і в радянському прокаті. Далі були фільми, які мали великий комерційний успіх - "Чорна діра", "Алігатор", "Загін "Дельта".

Трохи пізніше актора помітив Квентін Тарантіно і Девід Лінч, у якого актор отримав роль в картині "Малхолланд драйв" та "Твін Пікс".

Нагадаємо, що у США помер творець "Сімпсонів": усі деталі смерті 54-річного генія.

Хотів убити Зеленського: у Кривому Розі затримали "кілера" Харківський співак побажав українським військовим швидкої смерті
Читати всі новини