Улюбленець Тарантіно і Лінча: помер культовий американський актор

11 жовтня в Лос-Анджелесі від раку мозку у віці 78 років помер американський актор Роберт Форстер. Про це повідомив Брайан Кренстон на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Останньою роботою актора стала роль у фільмі "Ель Каміно", який є продовженням культового кримінального серіалу "У всі тяжкі". До речі, за трагічним збігом обставин, актор помер в день прем'єри даної картини.

До речі, Роберт Форстер ще будучи студентом в таємниці від батьків почав відвідувати драматичний гурток. В результаті йому вдалося отримати невелику роль в мюзиклі "Вестсайдська історія". Після цього було ще безліч епізодичних ролей і запрошень брати участь у бродвейських постановках.

i'm saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g