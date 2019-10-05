Главная звезда "Аллеи славы": умерла оскароносная актриса

Дайан Кэрролл умерла - причина смерти и биография актрисы (иллюстративное фото: pixabay.com)

Дайан Кэрролл умерла из-за тяжелой болезни

Голливудская актриса и певица Дайан Кэрролл умерла на 85-м году жизни. Причиной смерти оскароносной актрисы стало онкологическое заболевание. Последние дни своей жизни она провела в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее дочь.

Как сообщается в издании, причиной смерти актрисы стал рак, с которым она боролась в последние несколько лет.

Дайан Кэрролл родилась в 1935 году в Нью-Йорке. Актриса наиболее известна публике по главной роли в ситкоме "Джулия", выходившем на телеканале NBC в 1968-1971 годах. "Джулия" стала первым сериалом, в котором афроамериканка играла не роль прислуги, отмечает агентство.

В 1975 году Кэрролл номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за главную роль в фильме "Клодин". В 1962 году актриса получила премию "Тони" за главную роль в мюзикле "No Strings". Кэрролл была не только актрисой, но и певицей. В общей сложности за свою карьеру она пять раз номинировалась на "Эмми", трижды на "Золотой глобус" (выиграв в 1969 году за "Джулия"), а также в 1990 году была удостоена именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Дайан Кэрролл (фото: hollywoodreporter.com)

Кэрролл четырежды была замужем, родив в 1960 году от первого супруга дочь. В 1960-е актриса была обручена с Сидни Пуатье, но до свадьбы дело так и не дошло. Дайан Кэрролл прошла успешный курс лечения от рака молочной железы, став после этого активистом в борьбе с этой болезнью.

Дайан Кэрролл - Fun Life (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее умер известный актер, исполнитель роли Остапа Бендера.