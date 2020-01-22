Его любили бесчисленные миллионы: умер звезда культового "Монти Пайтона"

Звезда "Монти Пайтона" Терри Джонс умер в возрасте 77 лет в своем доме в Северном Лондоне. Британский актер, кинорежиссер, композитор, детский писатель и историк в последние годы боролся с первичной прогрессивной афазией - редкой формой деменции, которая влияет на речь.

Как сообщает 22 января британское агентство PA Media, он умер в субботу вечером, находясь возле своей жены.

Джонс был участником культовой британской комедийной группы, а также снял ряд ее самых популярных фильмов, в том числе "Жизнь Брайана" и "Смысл жизни".

"В течение последних нескольких дней его жена, дети, большая семья и многие близкие друзья постоянно были с Терри... Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, неустанный интеллект и необычайный юмор доставляли удовольствие бесчисленным миллионам на протяжении шести десятилетий", - говорится в заявлении родных актера, пишет CNN.

Терри Джонс (Фото: tvline com)

Джонс был известен тем, что играл в сюрреалистической комедийной труппе множество ролей, в том числе множество женских персонажей, и произнес, пожалуй, самую знаменитую его фразу: "Он не Мессия, он очень непослушный мальчик!" - во время игры матери Брайана в их классической сатире 1979 года о религии.

В комик-группу "Монти Пайтон" входили шесть человек. Они добились оглушительного успеха благодаря своему новаторскому, абсурдистскому юмору, и находятся в числе самых влиятельных комиков всех времен. Группа известна во многом благодаря юмористическому телешоу "Летающий цирк Монти Пайтона", выходившему на BBC в 1969-1974 годах. Большинство участников группы после ее распада в 1983 году занялись успешной сольной карьерой, но неоднократно собирались вместе снова для реализации общих проектов.

Терри Джонс - второй слева - с участниками "Монти Пайтон" в 1982 году (Фото: edition.cnn.com)

Комик также писал исторические научно-популярные книги и снялся в нескольких документальных фильмах после распада группы в 1980-х, а также создал сценарий для фэнтезийного фильма 1986 года "Лабиринт" с Дэвидом Боуи в главной роли.

Теренс Грэм Пэрри "Терри" Джонс родился 1 февраля 1942 года в городе Колвин Бэй в Уэльсе в семье банковского служащего и домохозяйки. После учебы в Колледже Святого Эдмунда в Оксфорде в 1965 году вместе с другом Майклом Палином организовал телевизионное "The Love Show", затем написал сценарии для некоторых других телешоу, но больше всего Джонса прославило шоу "Монти Пайтон".

Актер был женат дважды. В 1970 году он женился на Элисон Телфер - от брака родились двое детей. В 2003 году они развелись после скандала, вызванного романом Джонса со студенткой Оксфорда, которая младше его на 41 год.

В 2012 году Терри женился на Анне Содерстром, и у них родилась дочь.

Терри Джонс в фильме "Монти Пайтона" - "Жизнь Брайана" в 1979 году (Фото: Rex Features / independent.co.uk)

"Его работа с "Монти Пайтоном", его книги, фильмы, телевизионные программы, стихи и другие работы будут жить вечно, это достойное наследие для настоящего эрудита", - говорится в заявлении.

Также семья знаменитого актера высказала надежду, что однажды эта болезнь будет полностью искоренена.

Многие выдающиеся деятели культуры выразили свои соболезнования в связи с кончиной легендарного артиста.

"Прощай, Терри Джонс. Великая нога спустилась, чтобы затоптать тебя. Боже мой, какое удовольствие ты доставил, какая безудержная радость и восторг. Какой замечательный талант, сердце и разум", - написал актер и комик Стивен Фрай в своем Twitter.

"Терри был одним из моих самых близких, самых ценных друзей. Он был добрым, щедрым, поддерживающим и увлеченным жизнью в полном объеме", - рассказал журналистам коллега Джонса по группе "Монти Пайтон" Майкл Пэйлин.

Терри Джонс (Фото: PA Wire / PA Images / independent.co.uk)