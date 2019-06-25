Любила с детства: возлюбленная Павлика рассказала резонансные детали романа

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (Коллаж РБК-Украина)

Первая встреча Павлика с девушкой состоялась за много лет до начала их романа

25-летняя Екатерина Репяхова, молодая возлюбленная известного артиста, 53-летнего Виктора Павлика, откровенно рассказала о том, когда они познакомились и как дружба переросла в серьезные отношения. Об этом пишет издание "Лайм".

Выяснилось, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова уже полтора года живут под одной крышей, а с женой артист развелся почти три года назад. Но знакомство пары состоялось намного раньше, когда Екатерина была еще подростком.

"Я с детства любила творчество Виктора. Часто ездила с мамой в Трускавец отдыхать, лечиться, пить водичку, а он там постоянно выступал. Поэтому на его концертах я бывала с самого детства. Фактически благодаря этому я его и узнала, потому что сама родилась в Днепре – там о Викторе Павлике я особо и не слышала", - призналась девушка и показала фотографию из Трускавца.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (lime.apostrophe.ua)

С тех пор она искала возможности, чтобы попасть на его концерт или пообщаться с ним лично. И такой случай ей представился – в Николаеве она подарила ему после концерта огромный букет, который Виктору Павлику почему-то запомнился. А потом выяснилось, что они живут в одной гостинице и Екатерина специально ждала его на рецепшен, чтобы поговорить. Но он не пришел.

"Я ждала его очень долго, часа три, наверное. Никто не приехал. Расстроенная я пошла в номер, но, закрывая дверь, услышала его голос – он прощался со своим водителем. Оказалось, что у нас соседние номера. Я вышла в коридор, а он мне говорит: "А я вас искал". Дело в том, что в букете я оставила ему записку, в которой написала, что люблю его, и приехала из Киева. Он мне говорит: "Почему же вы не оставили номер телефона?". Я не знала, что ответить, хотя, по-моему, я с этой целью приехала", - рассказала Репяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

После этого они начали общаться в Facebook, иногда встречались и постепенно дружеское общение переросло в отношения. Роман они некоторое время скрывали, так как артист не был готов окончательно уйти из семьи и показать новую возлюбленную детям.

"Сначала Виктор ушел из дома, долго не расставался – все это было мучительно, он очень не хотел обидеть младшего сына. Ему было очень важно, чтобы все это приняли его родные. Поэтому мы ждали, пока все созреют, чтобы всем было проще. Так это продолжалось более года. Когда Виктор поехал разводиться с женой, то все уже проходило дружно: с шутками и смехом. Сейчас они в прекрасных отношениях, они общаются. Все мирно, все хорошо. Я, конечно, с бывшей женой не общаюсь, ну и с младшим сыном тоже. С Кристиной и Сашей мы поддерживаем хорошие отношения", - добавила Екатерина Репяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Со стороны ее близких и друзей также не все поддержали, что она завязала роман с Виктором Павликом. Кроме того, после того, как у них начались отношения – Екатерина стала концертным директором у артиста. В один прекрасный день он решился и просто переехал жить к любимой.

"В один день он просто взял и переехал ко мне. Тогда я уже задумалась, все ли я правильно делаю. Привез все свои костюмы, награды в мою маленькую квартирку", - добавила девушка.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

О его похождениях она наслышана, но ее это мало беспокоит, так как она уверена, что Виктор Павлик ей изменять не будет.

"Мы все время вместе. Я все организовала так, что у него просто нет шансов (смеется). Даже если бы он что-то где-то и захотел, весь календарь, весь график – все в моих руках. Он может не знать, что у него 15-го июля, а я знаю. Я читала раньше, что он ловелас и любитель пофлиртовать. Но я такая, что этого не позволю. И он это знает", - объяснила девушка.

Свадьбу влюбленные пока не планируют, так как совсем недавно им пришлось пережить тяжелый развод Виктора Павлика. Кроме того, сам артист пока не готов сообщать всему миру о своей личной жизни.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее мы писали о том, что Виктор Павлик развелся с женой ради молодой возлюбленной.

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