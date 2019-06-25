Любила з дитинства: кохана Павлика розповіла резонансні деталі роману

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (Колаж РБК-Україна)

Перша зустріч Павлика з дівчиною відбулася за багато років до початку їхнього роману

25-річна Катерина Репяхова, молода кохана відомого артиста, 53-річного Віктора Павліка, відверто розповіла про те, коли вони познайомилися і як дружба переросла в серйозні стосунки. Про це пише видання "Лайм".

З'ясувалося, що Віктор Павлік і Катерина Репяхова вже півтора року живуть під одним дахом, а з дружиною артист розлучився майже три роки тому. Але знайомство пари відбулося набагато раніше, коли Катерина була ще підлітком.

"Я з дитинства любила творчість Віктора. Часто їздила з мамою в Трускавець відпочивати, лікуватися, пити воду, а він там постійно виступав. Тому на його концертах я бувала з самого дитинства. Фактично завдяки цьому я його і дізналася, тому що сама народилася в Дніпрі – там про Віктора Павліка я особливо й не чула", - зізналася дівчина і показала фотографію з Трускавця.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (lime.apostrophe.ua)

З того часу вона шукала можливості, щоб потрапити на його концерт або поспілкуватися з ним особисто. І такий випадок їй представився – в Миколаєві вона подарувала йому після концерту величезний букет, який Віктору Павлику чомусь запам'ятався. А потім з'ясувалося, що вони живуть в одному готелі і Катерина спеціально чекала його на рецепшен, щоб поговорити. Але він не прийшов.

"Я чекала його дуже довго, години три, напевно. Ніхто не приїхав. Засмучена я пішла в номер, але, закриваючи двері, почула його голос – він прощався зі своїм водієм. Виявилося, що у нас сусідні кімнати. Я вийшла в коридор, а він мені каже: "А я вас шукав". Справа в тому, що в букеті я залишила йому записку, в якій написала, що люблю його, і приїхала з Києва. Він мені каже: "Чому ж ви не залишили номер телефону?". Я не знала, що відповісти, хоча, по-моєму, я з цією метою приїхала", - розповіла Репяхова.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Після цього вони почали спілкуватися в Facebook, іноді зустрічалися і дружнє спілкування поступово переросло у відносини. Роман вони деякий час приховували, так як артист не був готовий остаточно піти з сім'ї і показати нову кохану дітям.

"Спочатку Віктор пішов з дому, довго не розлучався – все це було нестерпно, він дуже не хотів образити молодшого сина. Йому було дуже важливо, щоб все це прийняли його рідні. Тому ми чекали, поки всі дозріють, щоб усім було простіше. Так це тривало більше року. Коли Віктор поїхав розлучатися з дружиною, то все вже проходило дружно: з жартами і сміхом. Зараз вони в прекрасних стосунках, вони спілкуються. Все мирно, все добре. Я, звичайно, з колишньою дружиною не спілкуюся, ну і з молодшим сином теж. З Христиною та Сашком ми підтримуємо хороші стосунки", - додала Катерина Репяхова.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

З боку її близьких і друзів також не всі підтримали, що вона закрутила роман з Віктором Павліком. Крім того, після того, як у них почалися відносини – Катерина стала концертним директором у артиста. В один прекрасний день він зважився і просто переїхав жити до коханої.

"В один день він просто взяв і переїхав до мене. Тоді я вже задумалася, чи все я правильно роблю. Привіз всі свої костюми, нагороди в мою маленьку квартирку", - додала дівчина.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Про його пригоди вона чула, але це її мало турбує, так як вона впевнена, що Віктор Павлік їй зраджувати не буде.

"Ми весь час разом. Я все організувала так, що у нього просто немає шансів (сміється). Навіть якщо б він щось десь і захотів, весь календар, весь графік – все в моїх руках. Він може не знати, що у нього 15-го липня, а я знаю. Я читала раніше, що він ловелас і любитель пофліртувати. Але я така, що цього не дозволю. І він це знає", - пояснила дівчина.

Весілля закохані поки не планують, так як зовсім недавно їм довелося пережити важке розлучення Віктора Павліка. Крім того, сам артист поки не готовий повідомляти всьому світу про своє особисте життя.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Віктор Павлік розлучився з дружиною заради молодий коханої.

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