"Люба моя ОВ": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Президент України Володимир Зеленський зворушливо привітав дружину Олену з днем народження. 6 лютого першій леді виповнилося 45 років.
Чуттєве привітання дружині опубліковано у Telegram-каналі глави держави.
"Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти Є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і Перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… і ще раз за ЦЕЙ рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових, за ОВ та КВ. Вітаю тебе з твоїм ДН. Бажаю одного тобі.
Щоб день перемоги людей над орками скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті…В житті всього народу! Бажаю, люблю, вітаю! ", - написав Зеленський.
Нагадаємо, що Олена Зеленська є дружиною Володимира Зеленського із 2003 року. Вона також, як і її чоловік, народилася в Кривому Розі.
Зі своїм майбутнім чоловіком вони навчалися у паралельних класах криворізької гімназії № 95, але спілкуватися почали пізніше, коли Олена була студенткою будівельного факультету Криворізького національного університету, а Володимир Зеленський здобував юридичну освіту у Криворізькому економічному інституті.
Пара зустрічалася 8 років перед тим, як одружитися. Подружжя виховує двох дітей: Олександру та Кирила.
20 травня 2019 року Олена Зеленська стала першою леді України.
Як ми писали раніше, Зеленський став людиною року за версією найбільшого польського видання.
Раніше ми розповідали, як змінився Володимир Зеленськийу новорічних відео за 2022 та 2023 роки.