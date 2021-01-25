Ляшко сделал важное заявление про легализацию канабиса

Виктор Ляшко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал важное заявление о легализации марихуаны. Он считает, что решение этого вопроса важен для тяжелобольных пациентов.

Как отметил Ляшко в комментарии для РБК-Украина, использование медицинской марихуаны в терапевтических целях подтверждено учеными.

"Как врач, убежден, что нужно говорить и объяснять про медицинский каннабис. Легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь, о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. А не политика. Терапевтическое применение каннабиса подтверждено учеными для тяжелобольных пациентов, в частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом", - объяснил главный санитарный врач.

Он добавил, что марихуану разрешили использовать в лечебных странах и Украине также стоило бы пересмотреть этот вопрос.

"Украине уже также стоит пересмотреть вопрос разрешения использования каннабиса в медицинских целях для лиц, которым требуется такой вид лечения. Употребление каннабиса в медицинских целях разрешен в – Дании, Австрии, Италии, Канаде, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии. Также, медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме", - рассказал Ляшко и добавил, что легализовать марихуану нужно без ажиотажа, так как в приоритете – помощь тяжелобольным людям.

"Как показывает практика этих стран, легализовать медицинский каннабис вполне реально без ажиотажа. Но при условии, что в приоритете стоят люди, которые зависимы от боли", - резюмировал главный санитарный врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве объяснили, почему не стали продолжать карантин.

А также рассказывали о том, что Виктор Ляшко рассказал о бесплатной вакцинации от COVID-19.