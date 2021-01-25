Ляшко зробив важливу заяву про легалізацію канабісу

Віктор Ляшко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зробив важливу заяву про легалізацію марихуани. Він вважає, що розв'язання цього питання є важливим для тяжкохворих пацієнтів.

Як зазначив Ляшко в коментарі для РБК-Украина, використання медичної марихуани в терапевтичних цілях підтверджено вченими.

"Як лікар, переконаний, що варто говорити та пояснювати про медичний канабіс.

Легалізації канабісу в медичних цілях – це у першу чергу, про розв'язання питання зменшення болю для важкохворих. А не політика. Терапевтичне застосування канабісу підтверджене вченими для важкохворих пацієнтів, зокрема онкохворих і паліативних хворих, дітей з епілепсією, пацієнтів із депресією та тривожними станами, військових з посттравматичним синдромом, людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріазом", - пояснив головний санітарний лікар.

Він додав, що марихуану дозволили використовувати в лікувальних країнах і Україні також варто було б переглянути це питання.

"Україні вже також варто переглянути питання дозволу використання канабісу в медичних цілях для осіб, які потребують такого виду лікування.Вживання канабісу з медичною ціллю дозволено у – Данії, Австрії, Італії, Канаді, Швейцарії, Польщі, Фінляндії, Північній Македонії. Також, медична марихуана дозволена в Туреччині, Ізраїлі, Росії, Замбії, Зімбабве, Перу, Таїланді, Вануату та Панамі", - розповів Ляшко і додав, що потрібно легалізувати марихуану без ажіотажу, оскільки в пріоритеті – допомога важкохворим людям.

"Як показує практика цих країн, легалізувати медичний канабіс цілком реально без ажіотажу. Але за умови, що у пріоритеті стоять люди, які залежні від болю", - резюмував головний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ пояснили, чому не стали продовжувати карантин.

А також розповідали про те, що Віктор Ляшко розповів про безкоштовну вакцинацію від COVID-19.