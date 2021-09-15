Ляшко рассказал украинцам, когда планируется общий карантин

Украина может войти в "желтую" зону карантина уже на следующей неделе. Это решение будет принимать комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, в некоторых регионах старны на сегодняшний день есть превышения по определенным индикаторам, которые позволяют собрать комиссию и объявить "красный" уровень эпидемической опасности.

Министр отметил, что уровень эпидемической опасности сможет измениться соответственно с динамикой увеличения случаев коронавируса.

"После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, опять же будут определяться по общенациональным индикаторами и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион к "красному" уровню эпидемической опасности ", - сказал Ляшко.

Когда карантин усилят

По данным РБК-Украина, в ближайшие дни ожидается заседание госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, решением которой вводится "желтая" зона. Как сообщил источник издания, пока речь идет лишь о переходе в "желтую" зону, поскольку оснований для "оранжевых" или "красных" зон на уровне регионов нет.

Правила карантина изменились

Напомним, что карантин в Украине будет работать по новым правилам. В частности, вакцинированные лица получат ряд привилегий и смогут избежать жестких ограничений.