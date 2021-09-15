Ляшко розповів українцям, коли планується загальний карантин
Україна може увійти в "жовту" зону карантину вже наступного тижня. Це рішення прийматиме комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ТСН.
За його словами, в деяких регіонах країни на сьогодні є перевищення за певними індикаторами, які дозволяють зібрати комісію і оголосити "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
Міністр зазначив, що рівень епідемічної небезпеки зможе змінитися відповідно до динаміки збільшення випадків коронавірусу.
"Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватися індикатори і області, які можуть потрапити в "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня рекомендуватиме відносити той чи інший регіон до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав Ляшко.
Коли карантин посилять
За даними РБК-Україна, найближчими днями очікується засідання Держкомісії з питань ТЕБ і НС, рішенням якої вводиться "жовта" зона. Як повідомило джерело видання, поки мова йде лише про перехід в "жовту" зону, оскільки підстав для "помаранчевих" або "червоних" зон на рівні регіонів немає.
Правила карантину змінилися
Нагадаємо, що карантин в Україні працюватиме за новими правилами. Зокрема, вакциновані особи отримають ряд привілеїв і зможуть уникнути жорстких обмежень.
Як ми раніше писали, порушників карантину фіксуватимуть на камерах спостереження.