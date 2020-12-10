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Ляшко рассказал, почему локдаун не ввели на новогодние праздники

Автор: Роман Мирончук

Локдаун в Украине решили не вводить сразу же с нового года, поскольку жесткий карантин все равно не остановит людей отмечать праздники вместе. При этом на Новый год и Рождество ожидается смешивание разных возрастных групп, что приведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире "Громадского радио".

Он заявил, что было принято решение запретить контакты после того, как люди будут выходить из семей и идти в развлекательные центры, рестораны и магазины.

"Поэтому с 8 по 25 января мы вводим жесткие карантинные ограничения для того, чтобы исключить дополнительные социальные контакты во время продолжения празднования, чтобы не начинать восстановление социальных контактов", - сказал Ляшко.

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Ляшко также добавил, что главное - это не допустить коллапса в системе здравоохранения. Скорая помощь должна приезжать на все вызовы и иметь возможность госпитализировать не только больных с коронавирусом, но и с другими тяжелыми болезнями, такими как инсульт и инфаркт.

Кроме того, в больницах должны быть свободные места для всех, кто нуждается в лечении.

Напомним, глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, почему для локдауна выбрали такие даты.

Ранее в Госпотребслужбе рассказали, где чаще всего украинцы заражаются COVID-19.

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