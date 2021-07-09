Ляшко рассказал, какая вакцина от COVID-19 в Украине самая лучшая

Все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине, являются эффективными. Поэтому лучшей является та, которой вам предлагает привиться ваш семейный врач.

Все вакцины, которые признаны ВОЗ и сертифицированы в Украине - это лучше, чем остаться без прививки, считает Ляшко.

"Поверьте мне, лучшая вакцина та, которая у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса. Это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялась "Дельта", а это - Великобритания и Испания ", - отметил Ляшко.

Какие в Украине есть вакцины от коронавируса

В Украине пока используют вакцины от AstraZeneca, Sinovac, Pfizer. Недавно на украинском рынке появилась вакцина от Johnson & Johnson, она требует введения всего одной дозы.

Всего в Украине привили 3,2 миллиона человек, 1,02 миллиона человек полностью вакцинированы.