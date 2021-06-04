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Известный доктор ответил на самый главный вопрос: нужна ли прививка от COVID-19 переболевшим

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Пятница 04 июня 2021 14:19
Известный доктор ответил на самый главный вопрос: нужна ли прививка от COVID-19 переболевшим Фото: Врач ответил на главный вопрос о вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса переболевшим людям - нецелесообразна.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал киевский инфекционист Евгений Дубровский.

"Считаю, человека, у которого регистрируются любые титры антител, прививать нецелесообразно. Исследования доказали, что для переболевшего повторная встреча с больным человеком не опасна: быстро активируются защитные клетки иммунной системы — и результаты анализов показывают рост уровня антител", - рассказал врач.

Также Дубровский считает, что абсолютно неприемлемо вакцинировать переболевших принудительно. Это вмешательство в иммунитет.

"Вакцинировать переболевших принудительно — значит, вмешиваться в иммунитет. Не могу с уверенностью утверждать, что это опасно, но и убедительных данных о безопасности прививок тех, кто переболел, особенно в отдаленной перспективе, нет. Такое многократное вмешательство создает риск сорвать и разбалансировать иммунитет. Вместе с Институтом педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины мы в течение года проводили исследования, которые доказали, что более 90 процентов переболевших в течение года имеют специфические антитела на COVID-19", - отмечает доктор.

Также Дубровский напомнил, что после болезни такого типа, как COVID-19, формируется комплексный иммунитет — клеточный (основной) и гуморальный, при котором вырабатываются антитела.

Как мы ранее писали, в Киеве на выходных продолжат вакцинировать людей из очереди в "Дії".

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