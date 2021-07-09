Ляшко розповів, яка вакцина від COVID-19 в Україні найкраща

Всі вакцини, якими прищеплюють від коронавірусу в Україні, є ефективними. Тому кращою є та, якою вам пропонує зробити щеплення ваш сімейний лікар.

Всі вакцини, які визнані ВООЗ і сертифіковані в Україні - це краще, ніж залишитися без щеплення, вважає Ляшко.

"Повірте мені, найкраща вакцина та, яка у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтеся на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні й визнана ВООЗ, захищає від важкого і середнього перебігу коронавірусу. Це ми бачимо на прикладі тих країн, де сьогодні розгулялася "Дельта", а це - Великобританія та Іспанія ", - зазначив Ляшко.

Які в Україні є вакцини від коронавірусу

В Україні поки використовують вакцини від AstraZeneca, Sinovac, Pfizer. Нещодавно на українському ринку з'явилася вакцина від Johnson & Johnson, вона вимагає введення всього однієї дози.

Всього в Україні прищепили 3,2 мільйона осіб, 1,02 мільйона осіб повністю вакциновані.