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Ляшко розповів, яка вакцина від COVID-19 в Україні найкраща

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П'ятниця 09 липня 2021 08:38
Ляшко розповів, яка вакцина від COVID-19 в Україні найкраща Фото: Віктор Ляшко назвав кращу вакцину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Всі вакцини, якими прищеплюють від коронавірусу в Україні, є ефективними. Тому кращою є та, якою вам пропонує зробити щеплення ваш сімейний лікар.

Про це в коментарі ТСН заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Всі вакцини, які визнані ВООЗ і сертифіковані в Україні - це краще, ніж залишитися без щеплення, вважає Ляшко.

"Повірте мені, найкраща вакцина та, яка у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтеся на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні й визнана ВООЗ, захищає від важкого і середнього перебігу коронавірусу. Це ми бачимо на прикладі тих країн, де сьогодні розгулялася "Дельта", а це - Великобританія та Іспанія ", - зазначив Ляшко.

Які в Україні є вакцини від коронавірусу

В Україні поки використовують вакцини від AstraZeneca, Sinovac, Pfizer. Нещодавно на українському ринку з'явилася вакцина від Johnson & Johnson, вона вимагає введення всього однієї дози.

Всього в Україні прищепили 3,2 мільйона осіб, 1,02 мільйона осіб повністю вакциновані.

Як ми писали раніше, експерти прогнозують введення нового карантину в Україні вже восени.

Нагадаємо, що відомий доктор відповів на найголовніше питання про вакцинацію.

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Віктор Ляшко
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