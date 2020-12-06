Ляшко показал, как можно заниматься физической активностью прямо на рабочем месте

Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)

Виктор Ляшко обратился к украинцам с призывом заниматься физической активностью даже когда они находятся на рабочем месте. Главный санитарный врач Украины продемонстрировал как это можно делать.

Он записал видео на своей странице в Facebook, в котором показал, как набивает мяч. При этом Ляшко подчеркнул, что это хорошо помогает избавиться от раздражения.

"Последние 8 месяцев не до традиционного пятничного футбольчика. Но физическая активность просто необходима во время плотного рабочего графика. Простое набивание мяча еще и здорово помогает убрать раздражение", - написал Виктор Ляшко.

#ЗдороваУкраїна Останні 8 місяців не до традиційного п’ятничного футбольчику. Але фізична активність просто необхідна... Posted by Віктор Ляшко on Saturday, December 5, 2020

Пользователи сети также прокомментировали это видео, и рассказали, какими физическими упражнениями на рабочем месте занимаются они.

Да, очень хорошо, спасибо! Я, например, приседаю и отжимаюсь у рабочего места и дома и на работе!

Отлично;

А еще неплохо шахматы или покер. Тоже спорт.

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