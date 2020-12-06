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Ляшко показал, как можно заниматься физической активностью прямо на рабочем месте

Воскресенье 06 декабря 2020 18:19
Ляшко показал, как можно заниматься физической активностью прямо на рабочем месте
Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Виктор Ляшко обратился к украинцам с призывом заниматься физической активностью даже когда они находятся на рабочем месте. Главный санитарный врач Украины продемонстрировал как это можно делать.

Он записал видео на своей странице в Facebook, в котором показал, как набивает мяч. При этом Ляшко подчеркнул, что это хорошо помогает избавиться от раздражения.

"Последние 8 месяцев не до традиционного пятничного футбольчика. Но физическая активность просто необходима во время плотного рабочего графика. Простое набивание мяча еще и здорово помогает убрать раздражение", - написал Виктор Ляшко.

#ЗдороваУкраїна Останні 8 місяців не до традиційного п’ятничного футбольчику. Але фізична активність просто необхідна...

Posted by Віктор Ляшко on Saturday, December 5, 2020

Пользователи сети также прокомментировали это видео, и рассказали, какими физическими упражнениями на рабочем месте занимаются они.

  • Да, очень хорошо, спасибо! Я, например, приседаю и отжимаюсь у рабочего места и дома и на работе!
  • Отлично;
  • А еще неплохо шахматы или покер. Тоже спорт.

Напомним, фитнес-тренер Ксения Литвинова рассказала, как правильно дышать при легкой форме коронавируса. Она также назвала упражнения, которые помогут перенести болезнь без особых проблем.

Ранее ученые провели исследование и выяснили, что можно ускорить возвращение обоняния специальными упражнениями, если вы его потеряли, когда заразились COVID-19.

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Новости Украины Жизнь здоровьеВиктор Ляшко

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