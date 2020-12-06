Ляшко показав, як можна займатися фізичною активністю прямо на робочому місці

Віктор Ляшко (фото: РБК-Україна)

Віктор Ляшко звернувся до українців із закликом займатися фізичною активністю навіть коли вони знаходяться на робочому місці. Головний санітарний лікар України продемонстрував, як це можна робити.

Він записав відео на своїй сторінці в Facebook, в якому показав, як набиває м'яч. При цьому Ляшко підкреслив, що це добре допомагає позбутися від роздратування.

"Останні 8 місяців не до традиційного п'ятничного футбольчика. Але фізична активність просто необхідна під час щільного робочого графіка. Просте набивання м'яча ще й здорово допомагає прибрати роздратованість", - написав Віктор Ляшко.

#ЗдороваУкраїна Останні 8 місяців не до традиційного п'ятому ятничного футбольчику. Альо фізична активність просто необхідна... Posted by Віктор Ляшко on Saturday, December 5, 2020

Користувачі мережі також прокоментували це відео, та розповіли, якими фізичними вправами на робочому місці займаються вони.

Так, дуже добре, дякую! Я, наприклад, присідаю і віджимаюся у робочого місця і вдома і на роботі!

Відмінно;

А ще непогано шахи чи покер. Теж спорт.

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