Ляшко инкогнито посетил COVID-больницу и сделал эмоциональное заявление

Чиновник признался, что недавно инкогнито посещал во Львове "ковидную" больницу и был в реанимации, общался с врачами о значительных госпитализациях новых инфицированных и лечении.

"Да, нет 100% защиты (после прививки). Какие еще цифры надо показать о том, что происходит в реанимации? Поверьте, я в реанимации бываю довольно часто. И недавно во Львове я также зашел в реанимацию", - рассказал министр.

Ляшко эмоционально высказался о ситуации, когда граждане не вакцинируются и нарушают карантинные правила, потом заражаются и попадают в больницы в тяжелом или критическом состоянии, спасти их медики уже не могут, больницы переполняются, а в это время звучит критика общественности и прессы о коллапсе медсистемы или недостаточной подготовленности к очередной волне COVID.

"Можно критиковать врачей, которые там не справляются, и средства массовой информации хотели раздуть скандал. Я приехал во Львов инкогнито. Постоял в очереди с людьми, которые ждали, передачу передавали людям, которые больны. Я спросил: "А кто из вас вакцинирован? А кто лежит там вакцинированный?" И это при том что не говорил, что я министр", - вспоминает чиновник.

После этого Ляшко заходил в аптеку, а затем через черный вход администрация больницы завела его в реанимацию.

"Поверьте: на тысячу коек больница - такой нет в Украине, на сто коек реанимация - такой нет в Украине. И когда мы критикуем кого-то, медицинскую систему - что не готова, не подготовлена, то надо общаться с теми врачами. У них опускаются руки от критики... Я общался с ними. Большая смертность суточная, когда привозят тяжелых больных, когда медики берут тяжелого больного, не вакцинированного больного, и пытаются спасти жизнь. И каждая неспасенная жизнь - это рубец у того врача, который принимал и тянул этого больного. И мы должны это все понимать", - рассказал глава МОЗ.

Ляшко подчеркнул, что сегодня мы можем повлиять на ситуацию с эпидемией.

"Есть определенные люди, которые говорят - можно/нельзя... Докажите мне, покажите, кто в истории справился с инфекционной болезнью, не используя вакцину в разгар эпидемии. Что это за новое явление - нельзя колоть!?" - так высказался Ляшко, очевидно, реагируя на предупреждение, озвученные известным врачом Ольгой Голубовской, о риске усугубить эпидситуацию, проводя вакцинации на вокзалах.

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.



А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.



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